Alex Albon visita Juan Manuel Correa in ospedale

Alex Albon ha fatto visita a Juan Manuel Correa in ospedale, un mese e mezzo dopo che il sudamericano è rimasto ferito nell’incidente in cui ha perso la vita il pilota francese Anthoine Hubert. Correa ha iniziato la sua ripresa nel Regno Unito dopo lo schianto durante il Gran Premio del Belgio di Formula 2. Dopo essere stato trasferito nel Regno Unito e messo in coma per un problema ai polmoni, Correa ha subito un intervento chirurgico di 17 ore alle gambe all’inizio di questo mese e ora sta recuperando.

Il pilota di Formula 1, Alex Albon, nelle scorse ore ha fatto visita a Juan Manuel Correa

Il pilota di Formula 1, Alex Albon, nelle scorse ore ha fatto visita a Juan Manuel Correa e ha scherzato sul fatto di trovarsi una nuova infermiera. Correa nell’ultimo comunicato sulle sue condizioni di salute ha confermato che il suo recupero sarà molto lungo e nelle prossime settimane avverrà il trasferimento negli Stati Uniti dove il giovane pilota collaudatore di Alfa Romeo Racing continuerà la sua riabilitazione. Non è ancora certo che il giovane pilota possa tornare a correre.

Ti potrebbe interessare: Juan Manuel Correa: l’intervento chirurgico alle gambe di 17 ore ha avuto successo