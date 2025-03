Pirelli festeggerà a Monza i 500 GP in Formula 1

La Formula 1 si prepara, quest’anno, a festeggiare il 75esimo compleanno. Non l’unica ricorrenza per il campionato che è all’apice del motorsport da ormai più di 70 anni; ci sarà da festeggiare infatti anche Pirelli, fornitore unico del Circus per ciò che riguarda gli pneumatici ed eccellenza Tricolore.

L’iconico Costruttore della P Lunga si prepara infatti ad un traguardo non di poco conto. La stagione 2025 del Mondiale di Formula 1, in partenza nel fine settimane del 15 e 16 marzo prossimi, è infatti quella del traguardo delle 500 partecipazioni ad un Gran Premio da parte di Pirelli.

La nuova stagione di Formula 1 permetterà a Pirelli di festeggiare il traguardo dei 500 GP nel Circus

Fino ad oggi sono stati 485 i Gran Premi che hanno visto la partecipazione di Pirelli come costruttore di pneumatici impegnato nel Circus. Un valore destinato a crescere durante la stagione attuale, fino al raggiungimento dell’importante cifra tonda. Pirelli raggiungerà infatti il traguardo dei 500 Gran Premi durante il prossimo Gran Premio di Olanda, in programma nel fine settimana del 30 e 31 agosto. Tuttavia l’occasione propizia per dare vita ai festeggiamenti si presenterà durante il Gran Premio di casa in programma a Monza la settimana successiva; qui sarà possibile prendere parte a tutta una serie di eventi dedicati alla cifra tonda da festeggiare.

Pirelli è fornitore unico di pneumatici in Formula 1 già dal 2011; rimarrà tale almeno fino al 2027, con un’opzione già in essere anche per il 2028

Intanto in occasione della presentazione delle squadre e delle monoposto che caratterizzeranno la stagione 2025 di Formula 1, andata in scena presso la O2 Arena di Londa il 18 febbraio scorso, Pirelli ha presentato un logo celebrativo; questo è dedicato proprio al raggiungimento del traguardo dei 500 Gran Premi e accompagnerà l’intera comunicazione di Pirelli nel Circus durante la stagione attuale. Le celebrazioni si apriranno con una rubrica disponibile sul sito internet di Pirelli che racconterà i 50 Gran Premi più significativi a cui Pirelli ha preso parte in Formula 1; a cominciare dal 13 maggio 1950 quando a Silverstone prendeva vita il Campionato di Formula 1. Quel 13 maggio delle 21 monoposto sulla griglia di partenza, otto adottavano pneumatici a marchio Pirelli. Al termine dell’appuntamento di Silverstone, tre delle monoposto gommate Pirelli (tre Alfa Romeo) giunsero ai primi tre posti: Nino Farina davanti a tutti, seguito da Giuseppe Fagioli e dal britannico Reg Parnell. Con i 500 Gran Premi presenziati dal 1950 a oggi, Pirelli diventa il fornitore di pneumatici che può contare su un numero maggiore di presenze in Formula 1.