Juan Manuel Correa: “Sono molto grato di essere vivo”

Juan Manuel Correa ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un nuovo post nelle scorse ore. Il pilota in esso ha affermato di essere “grato di essere ancora vivo”, ma ha anche detto di non essere ancora sicuro dopo l’incidente di recuperare al 100%. Correa è stato coinvolto in un incidente di Formula 2 a SPA in Belgio in cui ha tragicamente perso la vita Anthoine Hubert e dove il pilota ecuadoriano ha subito gravi ferite alle gambe. “Sono tornato!” ha scritto Correa in un post su Instagram. “Sono trascorse cinque settimane molto difficili dall’incidente. Sono molto grato di essere vivo.”

Su Instagram Juan Manuel Correa manifesta la sua gioia di essere ancora vivo

Tutti ovviamente nella comunità degli sport motoristici augurano il meglio a Juan Manuel Correa e sperano che il giovane pilota sudamericano si possa riprendere completamente e salire di nuovo su una macchina da corsa. Ricordiamo che oltre a correre in Formula 2 il giovane è anche pilota collaudatore del team Alfa Romeo Racing in Formula 1. Il pilota dopo essere stato per diversi giorni in coma indotto ha subito un’operazione di 17 ore alle gambe che per fortuna sembra essere perfettamente riuscita.

