Grande festa per la Ferrari in quel di Milano, entusiasmo e aspettative per la Rossa

L’entusiasmo travolgente del popolo ferrarista chiede anche quest’anno dei risultati concreti in pista. La risposta non si farà attendere, con la celebrazione del Cavallino in Piazza Castello a Milano che testimonia molto di più del semplice verdetto della gara inaugurale per Ferrari a Melbourne.

La grande festa per il Cavallino offre un’istantanea di una Ferrari più vicina che mai ai suoi tifosi, un aspetto che non può che far sorridere sponsor di primo piano come HP e Unicredit. Nel frattempo, nelle dichiarazioni ufficiali si percepisce una crescente determinazione: i test del Bahrain non hanno scalfito l’ottimismo della Scuderia, e la prudenza lascia spazio a una nuova fiducia.

L’atmosfera di festa aleggia nell’aria da oltre un mese, inaugurata con il grande raduno a Maranello per il debutto di Lewis Hamilton in rosso. L’accoglienza è stata altrettanto calorosa a Fiorano, quando la SF-25 ha percorso i suoi primi chilometri, e ora si è trasferita nel cuore pulsante di Milano.

Nonostante la stagione non sia ancora ufficialmente iniziata e i test in Bahrain abbiano evidenziato alcune sfide da affrontare, l’euforia ferrarista non è semplicemente alimentata dalle aspettative. Il Mondiale costruttori combattuto fino all’ultima gara ha riacceso la passione, ulteriormente amplificata dall’arrivo in squadra di un sette volte campione del mondo.

L’appuntamento milanese sigilla ufficialmente l’alleanza tra Ferrari e Unicredit, il secondo grande sponsor che si unisce alla Scuderia in meno di un anno dopo l’ingresso di HP. Se la Rossa non ha mai avuto problemi di notorietà, la crescente popolarità della Formula 1 e l’attuale slancio del brand non fanno che rafforzarne la posizione e la solidità finanziaria. Le immagini televisive non riescono a restituire pienamente la magia di Piazza Castello, gremita già dall’alba dai tifosi più accaniti.

Sul palco centrale brillano le iconiche Ferrari F1 del 2004 e del 2006, affiancate dalla SF-24 nella livrea svelata a Londra. C’è chi preferisce seguire lo show dai maxischermi e chi invece punta tutto sulla visuale del piccolo tracciato cittadino, dove Charles Leclerc e Lewis Hamilton danno spettacolo al volante della SF90 e della SF21. Il ruggito dei V6 ibridi si diffonde tra le strade di Milano, regalando emozioni che mancavano da ben sei anni.