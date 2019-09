Abarth 595 conquista i lettori della rivista tedesca “Auto, Motor und Sport”

La “supercar” tutta italiana Abarth 595 vince il concorso “Autonis” organizzato da Auto, Motor und Sport nella categoria “Minicar”. La gamma Abarth 595, rinnovata per il 70 ° anniversario del marchio con il badge dello Scorpione, è disponibile in cinque versioni con diversi livelli di potenza che vanno da 145 a 180 CV. “Siamo molto orgogliosi del fatto che il nostro Abarth 595 abbia vinto questo prestigioso premio”, ha dichiarato Luca Napolitano, responsabile Fiat e Abarth EMEA.

Abarth 595 vince il concorso “Autonis” organizzato da Auto, Motor und Sport

“Ciò conferma che la nostra piccola supercar, che è un emblema indiscusso della creatività tipicamente italiana, sportività e attenzione ai dettagli, è molto apprezzata dai lettori della rivista tedesca Auto, Motor und Sport. L’entusiasmo per Abarth va oltre i confini nazionali, come dimostrato dal gran numero di club e fan di Abarth provenienti da tutta Europa, che dovrebbero incontrarsi durante i prossimi Abarth Days 2019. Il più grande raduno internazionale di Abarth si terrà a Milano il fine settimana del 5 e 6 ottobre e riunirà migliaia di fan per celebrare il 70 ° anniversario dello Scorpione ” ha concluso il numero uno della casa automobilistica italiana.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo e Fiat in calo ad agosto in Giappone, vendite in crescita per Abarth, Maserati e Ferrari