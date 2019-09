Il Ct della Nazionale Roberto Mancini a Torino per scoprire la Nuova Fiat 500X Sport

Dopo la presentazione internazionale della Nuova Fiat 500X Sport, avvenuta la scorsa settimana al Centro Tecnico Federale di Coverciano, oggi il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini è stato accolto a Torino da Luca Napolitano, Head of Fiat and Abarth Brands EMEA. L’incontro si è tenuto nello storico stabilimento FCA di Mirafiori. Proprio in quella storica fabbrica l’attuale Commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio ha scoperto la nuova versione della celebre vettura di Fiat.

Il tecnico della nazionale italiana di Calcio Roberto Macini a Mirafiori è entrato in contatto con la nuova Fiat 500X Sport

Ricordiamo che Fiat 500X Sport è l’ultima arrivata nella gamma del celebre crossover della principale casa italiana che tanto bene sta facendo sul mercato fin dal suo debutto. La nuova variante di 500X, che viene prodotta a Melfi, ha un prezzo di listino a partire a 24.500 euro. Inoltre con l’interessante “Zero+zero”, è possibile avere la nuova vettura con rate a partire da 189 euro, senza anticipo e interessi e una durata sino a 72 mesi.

