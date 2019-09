Fiat 500X Sport: svelata ufficialmente la nuova variante del crossover compatto

Fiat presenta oggi, in via ufficiale, la nuova Fiat 500X Sport, nuova evoluzione del crossover compatto della casa italiana che punta sul carattere sportivo e su di una dotazione molto ricca per conquistare il mercato. Dedicata ad una clientela giovane e dinamica, almeno secondo Fiat, la nuova Fiat 500X Sport viene definita come la “punta di diamante” della rinnovata gamma del crossover.

A differenza della maggior parte degli altri brand del mondo delle quattro ruote, che per presentare le novità autunnali per il mercato europeo hanno scelto il Salone dell’auto di Francoforte, Fiat ha optato per la cornice del Centro Tecnico Federale di Coverciano (Fiat collabora con la FIGC da oltre 20 anni) per presentare in via ufficiale la nuova Fiat 500X Sport. La nuova 500X in versione Sport verrà presentata alla clientela italiana nel corso di ben tre week end di Porte Aperte in programma nei giorni di 14-15, 21-22 e 28-29 settembre.

Rispetto alle versioni Urban e Cross, la nuova Fiat 500X Sport può contare su di un’altezza ridotta da terra di 12 mm e sulla possibilità, a richiesta del cliente, di puntare su pneumatici 225/40 e cerchi in lega da 19 pollici con design specifico. Sotto al cofano, invece, c’è il motore 1.3 FireFly Turbo da 150 CV che viene abbinato al cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti. In gamma c’è anche il tre cilindri 1.0 turbo da 120 CV con cambio manuale e i turbodiesel 1.3 MultiJet da 95 CV con cambio manuale e 1.6 MultiJet da 120 CV, abbinabile al cambio manuale o al cambio automatico DCT a doppia frizione e sei rapporti.

Il crossover può contare su di una serie di accorgimenti tecnici, come una specifica regolazione degli ammortizzatori e delle sospensioni all’anteriore ed al posteriore, per migliorare la tenuta di strada, anche in condizioni di alta velocità, la maneggevolezza e la sicurezza. Da notare che tutte le motorizzazioni del crossover compatto di casa Fiat sono al di sotto dei limiti dell’Ecotassa.

Fiat 500X Sport: la dotazione di serie

Da notare, inoltre, che la nuova Fiat 500X Sport viene presentata con l’esclusiva livrea Rosso Seduzione, tinta mostrata dalle foto ufficiali che potrà essere ordinata solo in abbinamento a questo allestimento. Il crossover in versione Sport sarà ordinabile anche in Bianco Gelato, Grigio Moda e Blu Italia (in questi casi c’è la possibilità di abbinare il tetto nero per dar vita ad una livrea bicolore). Tra le opzioni cromatiche c’è anche il Nero Cinema.

La carrozzeria esterna può contare su minigonne laterali e archi passaruota in tinta con la carrozzeria, doppio scarico cromato al posteriore, gruppi ottici Full LED accoppiati a fari fendinebbia LED, badge Sport e, a richiesta, cerchi in lega da 19 pollici con coprimozzo nero lucido (di serie ci sono cerchi specifici da 18 pollici).

All’interno dell’abitacolo c’è il quadro strumenti TFT con elementi rossi, il pomello del cambio in alluminio ed il volante sportivo in techno pelle tagliato in basso. La plancia è in grigio titanio e i dettagli in tinta Myron con finiture Rosso Seduzione. A richiesta, il crossover è personalizzabile con il rivestimento in Alcantara per il volante e altri elementi. Da notare i sedili in tessuto nero con inserti in vinile e logo griggio 500. A richiesta ci sono i sedili in pelle nera con finiture in grigio titanio e la pedaliera sportiva in alluminio.

La nuova Fiat 500X Sport presenta, inoltre, il sistema Uconnect 7 pollici con navigatore satellitare, predisposizione Apple Car Play e compatibilità con Android Auto incluso nella dotazione di serie. Di serie ci sono anche il Cruise Control con limitatore di velocità e il climatizzatore automatico. Il crossover può contare anche sui sensori di parcheggio al posteriore e sul freno di stazionamento elettrico. Di serie troviamo anche diversi sensori per la sicurezza e l’assistenza alla guida come il “Traffic sign recognition”, lo “Speed advisor” e il sistema di mantenimento automatico della corsia.

Fiat 500X Sport: immagini