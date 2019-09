Fiat e Lancia presentano la promozione “Zero+Zero”

Sino a fine settembre sarà possibile acquistare una nuova vettura Fiat o una Lancia Ypsilon sfruttando l’offerta “Zero+Zero” che permetterà al cliente di scegliere la nuova auto con la possibilità di sfruttare una formula d’acquisto molto interessante. Sui modelli in promozione, infatti, ci sarà l’Anticipo Zero e la possibilità di sfruttare un finanziamento a Zero Interessi.

A completare i vantaggi di questa nuova promozione che coinvolge i modelli Fiat e la Lancia Ypsilon troviamo la durata flessibile del finanziamento che permetterà di acquistare una vettura con un massimo di 72 rate mensili, andando così a diluire nel tempo la spesa per l’acquisto della nuova auto. Come al solito, la promozione in questione riguarda esclusivamente le vetture disponibili in pronta consegna.

“Zero+Zero”: ecco le promozioni del mese sui modelli Fiat e sulla Lancia Ypsilon

Tra i modelli in promozione troviamo la Fiat Panda che, con la promozione “Zero+Zero”, è acquistabile a partire da 129 Euro al mese (con 60 rate mensili e rata finale di 3.145,44 Euro). La Fiat 500, invece, parte da 139 Euro (sempre con 60 rate mensili ma con rata finale di 3.943,81 Euro) mentre la Fiat 500L parte da 179 Euro (con rata finale di 5.263,48 Euro).

La promozione si estende anche alla Fiat Tipo 5 Porte, che parte da 175 Euro per 60 mesi (con rata finale di 4.198,78 Euro) ed alla Fiat 500X che, invece, parte da 189 Euro (con rata finale di 7.145,78 Euro). L’offerta “Zero+Zero” è disponibile anche per le altre versioni della Tipo, per la Panda 4X4, per la gamma GPL e metano di Fiat e per il Doblò ed il Qubo. Su tutti i modelli della gamma Fiat è possibile anche puntare sulla rateizzazione sino a 72 mesi che permette di diluire ulteriormente il pagamento correlato all’acquisto della nuova auto.

Per quanto riguarda la Lancia Ypsilon, che sta registrando risultati record in Italia, l’offerta valida sino a fine settembre permette di acquistare la vettura con anticipo zero e 72 rate mensili a partire da 161,36 Euro. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una promozione molto interessante che potrebbe spingere, ulteriormente, le vendite della Ypsilon in Italia nel corso delle prossime settimane.

Per saperne di più sulla nuova offerta di settembre riservata alla gamma Fiat ed alla Lancia Ypsilon vi consigliamo di recarvi in concessionaria. FCA ha già annunciato che questo mese ci saranno ben tre week end di Porte Aperte (14-15, 21-22 e 28-29 settembre) con l’obiettivo di permettere alla clientela di scoprire tutti i dettagli sulla promozione e di individuare il modello giusto per le proprie esigenze. Tra qualche settimana scopriremo se la promozione “Zero+Zero” avrà centrato l’obiettivo di rilanciare le vendite nel nostro mercato.