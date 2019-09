Alfa Romeo: nuovo Porte Aperte il 14 e 15 settembre per i Rosso Alfa Days

Il mese di settembre è iniziato con l’avvio della campagna promozionale Rosso Alfa Days che dovrebbe continuare sino al prossimo 30 di settembre. Per l’occasione, la casa italiana propone una serie di ottime offerte su tre modelli della sua gamma con la possibilità, in particolare, di sfruttare un’offerta molto interessante e flessibile per Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio. Anche la Giulietta è in promozione con una formula particolare che potrebbe tornare comoda a molti potenziali clienti.

Per sostenere al meglio le offerte dei Rosso Alfa Days, la casa italiana ha annunciato un nuovo Porte Aperte, in programma nel corso del week end di sabato 14 e domenica 15 settembre in tutte le concessionarie Alfa Romeo. In questo fine settimana, quindi, le concessionarie saranno aperte per permettere alla clientela di scoprire da vicino le offerte di settembre 2019 e tutti i dettagli sulla gamma Alfa Romeo.

Ricordiamo, inoltre, che, dopo questo Porte Aperte, la casa italiana ha già annunciato altri due week end di Porte Aperte, in programma il 21 e 22 ed il 28 e 29 settembre.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le offerte dei Rosso Alfa Days

Sino a fine mese, sia l’Alfa Romeo Giulia che l’Alfa Romeo Stelvio sono disponibili a partire da 299 Euro al mese. La promozione predisposta da Alfa Romeo per il mese di settembre prevede la possibilità per i clienti di scegliere tra il noleggio, il leasing ed il finanziamento mantenendo una singola rata fissa a prescindere dalla formula scelta per ottenere la vettura.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Stelvio, ad esempio, è possibile optare per il finanziamento Liberamente Alfa che prevede un anticipo di 10.900 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. Successivamente è prevista una rata finale di 23.849,78 Euro. Tali prezzi si riferiscono allo Stelvio Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV abbinato al cambio automatico ed alla trazione posteriore.

Chi è interessato all’Alfa Romeo Giulia, invece, ha la possibilità di sfruttare il finanziamento Liberamente Alfa che prevede un anticipo di 12.065 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. La rata finale, in questo caso, è di 16.879,92 Euro. I prezzi si riferiscono alla Giulia in allestimento Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore.

Come sottolineato in precedenza, grazie all’offerta di settembre, è possibile optare per il noleggio o il leasing mantenendo la rata mensile a 299 Euro. Per ulteriori dettagli consigliamo di recarsi in concessionaria e richiedere le informazioni relative alla tipologia di formula che si desidera sfruttare per portarsi a casa una Giulia o uno Stelvio.

Alfa Romeo Giulietta

La promozione di settembre dedicata all’Alfa Romeo Giulietta è sensibilmente differente rispetto a quella che disponibile per Giulia e Stelvio. La segmento C della casa italiana, infatti, può essere acquistata sino a fine settembre a partire da 19.104 Euro con la possibilità di dividere il costo d’acquisto in due soluzioni.

Chi è interessato alla Giulietta, infatti, può acquistare la segmento C con un anticipo di 9.900 Euro. Per i successivi due anni dopo l’acquisto non sono previste rate e, solo ad inizio del terzo anno, il cliente potrà decidere di versare la rata finale di 9.203,88 Euro. I prezzi indicati in quest’esempio riguardano la Giulietta in allestimento base e con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV.

Le promozioni dei Rosso Alfa Days saranno disponibili sino al prossimo 30 settembre (salvo proroghe). Dopo il week end di Porte Aperte in programma domani e dopo domani, Alfa Romeo continuerà a promuovere le offerte del mese con altri due Porte Aperte in programma nei due week end successivi. Per ulteriori aggiornamenti potete fare riferimento al sito dell’operatore oppure recarvi in concessionaria.