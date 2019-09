Alfa Romeo: per il mese di settembre arrivano i “Rosso Alfa Days”

Per il mese di settembre arrivano i “Rosso Alfa Days”, un momento unico per scegliere Alfa Romeo. Sulla scia del successo della formula Noleggio Chiaro che prevede un importo mensile di 299 euro al mese, Giulia e Stelvio sono offerte a 299 euro al mese qualunque sia la soluzione scelta tra finanziamento, leasing o noleggio. Giulietta, con la formula finanziaria “Alfa Free 50/50” è offerta a 9.900 euro, zero rate e zero interessi per due anni e le tre opzioni di tenerla, cambiarla o restituirla al termine dei 24 mesi. Il modo più semplice per apprezzare il suo stile italiano e l’eccellenza tecnica finalizzata al piacere di guida in totale sicurezza.

Per il mese di settembre arrivano i “Rosso Alfa Days”

Una nuova campagna di comunicazione annuncerà agli italiani entrambe le novità, per Giulia e Stelvio e per Giulietta. Una serie di eventi completano il piano di comunicazione: Stelvio Cup, alla sua terza edizione, Quadrifoglio Day, un’esperienza piena di adrenalina ed emozioni, Strade Stellate, con tappa in provincia di Como, e l’attivazione straordinaria degli showroom dei concessionari, dei Club Alfa Romeo e dei possessori di auto d’epoca. Infine tre i porte aperte per la casa automobilistica del Biscione previsti nei fine settimana del 14 e 15- 21 e 22 – 28 e 29 settembre.