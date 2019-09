FCA: anche ad agosto calano le vendite in Italia (-16%), ancora in crescita Lancia (+95%)

FCA chiude in negativo anche il mese d’agosto sul mercato italiano. Nel corso dell’ottavo mese del 2019, infatti, il gruppo ha venduto 20.856 unità in Italia registrando un calo del 16.16% rispetto ai risultati ottenuti nel corso del mese di agosto dello scorso anno, quando il totale di unità consegnate sfiorò i 25 mila esemplari.

Considerando anche i dati di agosto, FCA porta a 323 mila il totale di unità vendute in Italia da inizio anno. In questo caso, si tratta di un calo del 13% rispetto ai risultati ottenuti nel periodo gennaio – agosto del 2018, quando il gruppo raggiunse quota 372 mila unità vendute. La quota di mercato di FCA in Italia dopo i primi 8 mesi dell’anno è del 24,42%.

Fiat, Alfa Romeo e Jeep sono in calo, cresce Lancia

Diamo ora uno sguardo all’andamento delle vendite dei singoli brand del gruppo. Fiat chiude in negativo il mese di agosto, registrando 13 mila unità vendute ed un calo percentuale dell’8%. Il brand torinese si porta così a 203 mila unità vendute da inizio anno registrando un calo del 15% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno. Dopo 8 mesi di 2019, Fiat ha venduto quasi 40 mila unità in meno rispetto al 2018. Da segnalare che la Panda si conferma la più venduta in italia coprendo quasi il 50% delle vendite complessive del marchio Fiat.

Ad agosto si registra anche un netto calo di Jeep, che si ferma a poco più di 4 mila unità vendute (-27%). Nel parziale annuo, il brand americano fa segnare un totale di 58 mila unità vendute con un calo percentuale del 3.7% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Da segnalare, invece, le 2502 unità vendute di Lancia ad agosto che registra una crescita del +95% rispetto allo scorso anno. Nel parziale annuo, Lancia fa segnare un totale di 41 mila unità vendute con una crescita percentuale del 30% rispetto allo scorso anno.

Come abbiamo visto nel nostro articolo d’approfondimento, anche ad agosto Alfa Romeo fa segnare un calo di vendita con 1.131 unità vendute ed un calo del 68% rispetto allo scorso anno. Nel parziale annuo, Alfa Romeo si porta a 17.711 unità vendute con un calo del 50.5% rispetto ai dati dello scorso anno. Da segnalare, infine, le 50 unità vendute di Maserati ad agosto. Il Tridente ha venduto 1493 unità in Italia nel corso dei primi 8 mesi del 2019 registrando un calo percentuale del 22%. Nel corso dei prossimi giorni arriveranno ulteriori aggiornamenti sulle vendite di Alfa Romeo ed FCA ad agosto. Continuate a seguirci per tutte le novità sugli ultimi dati di vendita.