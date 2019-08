Ram 1500 Classic potrebbe essere aggiornato a causa delle ottime vendite

Diverse case automobilistiche adottano la strategia di mantenere sul mercato la vecchia e la precedente generazione di un veicolo fino a quando le vendite di quest’ultimo non aumentano. FCA, però, potrebbe cambiare questa strategia continuando a proporre il Ram 1500 Classic e aggiornandolo addirittura.

Mike Manley, CEO di Fiat Chrysler Automobiles, ha sfruttato la presentazione degli utili del secondo trimestre per rilevare a tutti che non hanno assolutamente fretta nel togliere dal mercato la generazione precedente del 1500.

Ram 1500 Classic: il vecchio pick-up è ancora molto apprezzato dagli utenti

Anche se sembra strano investire del denaro in un vecchio pick-up, in realtà ci sono una serie di ragioni per cui il marchio americano vuole farlo. Innanzitutto, il modello è parecchio popolare fra i consumatori.

Purtroppo, Manley non ha parlato delle vendite di ogni singolo modello ma ha detto che il nuovo pick-up HD, il nuovo Ram 1500 e la versione Classic hanno permesso alla casa automobilistica di conquistare una quota del mercato USA del 27,9% nel secondo trimestre. Si tratta di una crescita di 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2018.

Oltre ad essere popolare, il Ram 1500 Classic rappresenta una sorta di trampolino di lancio verso il nuovo modello. Solitamente questo ruolo viene ricoperto dai pick-up di medie dimensioni ma, come molti di voi sicuramente sapranno, Ram non ne propone uno nuovo da quando ha tolto dal mercato il Dakota quasi 10 anni fa.

Il Ram 1500 Classic 2019 parte da 27.645 dollari, quindi è meno costoso del nuovo 1500 che parte da 33.440 dollari. Inoltre, vale la pena sottolineare che il modello è anche più conveniente del Jeep Gladiator di medie dimensioni che parte da 33.545 dollari (anche se bisogna considerare la presenza della trazione integrale e la configurazione crew cab di serie).

Al momento, non sappiamo quali aggiornamenti potrebbe ricevere il prossimo Ram 1500 Classic ma sicuramente la casa automobilistica di FCA non vorrà spendere troppo. Dunque, possiamo ipotizzare un piccolo restyling.

Vi ricordiamo che all’inizio di quest’anno Ram ha presentato il Ram 1500 Classic Warlock dotato di paraurti con verniciatura a polvere, un’altezza di guida maggiore e delle decalcomanie speciali.