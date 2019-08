Fiat 500 Giardiniera prenderà il posto della 500L

La Fiat 500L dovrebbe avere ormai gli anni contati. Al suo posto nella gamma della principale casa automobilistica italiana dovrebbe arrivare la Fiat 500 Giardiniera. In futuro infatti il marchio di Torino punterà forte sulla famiglia 500. La versione classica dell’iconico modello continuerà a dominare nel segmento A del mercato auto. Il crossover 500X visto il notevole successo riscontrato nei primi anni di vendita sicuramente vedrà in futuro una nuova generazione, che forse arriverà nel 2021. Infine la Fiat 500 Giardiniera che avrà dimensioni più importanti si collocherà nel segmento C del mercato e sostituirà nella gamma di 500 la 500L.

Nel 2021 dovrebbe debuttare Fiat 500 Giardiniera che prenderà il posto di 500L nella gamma del marchio italiano

Molto probabilmente Fiat 500 Giardiniera sarà prodotta in Serbia nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Kragujevac dove adesso viene prodotta la 500L. La notizia però deve ancora essere confermata ufficialmente dal gruppo italo americano. La 500 Giardiniera dovrebbe venire presentata nel corso del 2021. Molto probabilmente questa vettura avrà una versione elettrica. Maggiori dettagli li avremo comunque già a partire dai prossimi mesi quando finalmente il progetto sarà annunciato ufficialmente dai dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo, nuova ibrida Ferrari, Fiat Panda elettrica: le migliori news della settimana