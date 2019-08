Charles Leclerc e Max Verstappen tra i 50 sportivi più importanti “commercialmente” al mondo

Charles Leclerc e Max Verstappen hanno trovato un nuovo settore in cui duellare. I due giovani piloti di Formula 1 infatti sono tra i primi 50 sportivi più commercializzabili al mondo, secondo un rapporto di SportsPro. SportsPro ha preso in considerazione molti fattori degli sportivi di più alto profilo del mondo, tra cui età, nazionalità e carisma per fare la lista, con la stella del tennis giapponese Naomi Osaka che secondo questa classifica è al momento l’atleta più commercializzabile al mondo.

Il giovane pilota della Ferrari Charles Leclerc si è assicurato un posto nella top ten con l’ottavo posto nella lista, mentre la stella della Red Bull Verstappen era appena dietro al 19 ° posto. I campioni del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton e Sebastian Vettel non hanno trovato spazio in questa lista, anche se questo è probabilmente dovuto alla loro età. La commerciabilità infatti tiene conto molto più dell’età che del palmares degli sportivi in questione.

