Max Verstappen parla della sua rivalità giovanile con Charles Leclerc

Max Verstappen e Charles Leclerc si conoscono da diversi anni, esattamente da quando i due giovani piloti gareggiavano nel kart l’uno contro l’altro. Verstappen è attualmente 3 ° nella classifica piloti di F1, mentre Leclerc è 5 ° e dunque la competizione tra i due che si conoscono da così tanto tempo continua ancora oggi. La coppia di piloti condivide lo stesso sogno e ambizioni simili, quindi non sorprende che la loro carriera si sia sovrapposta e ora sono in competizione l’uno contro l’altro anche nella massima competizione automobilistica.

“Stiamo combattendo molto duramente e ovviamente abbiamo avuto i nostri momenti difficili nel kart. Penso, tuttavia, che quando cresciamo, ci rendiamo conto che stiamo realizzando il nostro sogno d’infanzia correndo in F1. Siamo dove volevamo essere e ho il massimo rispetto per Charles” ha detto Verstappen in un’intervista rilasciata a Le10sport. Verstappen ha davvero impressionato con la Red Bull in questa stagione trovandosi attualmente in classifica al terzo posto dietro la coppia Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, il che mette in evidenza quanto sia stato bravo nella prima parte di stagione avendo ottenuto ben 2 vittorie.