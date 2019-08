Ram 1500: presto potrebbe essere proposto un kit di abbassamento

In occasione del SEMA Show 2018 di Las Vegas, Ram ha presentato il concept Ram 1500 Big Horn Low Down. Ora, sembra che la casa automobilistica americana di FCA voglia trasformarlo in un veicolo di produzione.

Durante il fine settimana, il concept è stato esposto al Woodward Dream Cruise molto probabilmente per raccogliere feedback dal pubblico presente. Cheryl Woodworth, brand manager di Fiat Chrysler Automobiles, ha detto che una donna ha visto il particolare pick-up e ha chiamato suo marito per dirgli che ne voleva uno.

Ram 1500: il concept Low Down potrebbe diventare realtà

Anche se al momento non è possibile, le cose potrebbero cambiare in futuro. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, FCA potrebbe decidere se offrire o meno un kit di abbassamento per il Ram 1500 entro la fine dell’anno o gli inizi del 2020.

Oltre a questo, il kit potrebbe venir proposto come un accessorio Mopar piuttosto che un equipaggiamento offerto da Ram in edizione limitata. Presentato lo scorso anno, il concept Low Down disponeva di una carrozzeria bicolore con una parte superiore personalizzata Brassphault e una inferiore in argento.

Il pick-up era dotato di un cofano motore performance, stemmi in nero lucido e strisce in ottone. Uno dei maggiori cambiamenti fatti sul veicolo è stato il kit di abbassamento il quale ha ridotto l’altezza di guida di 5,1 cm e ha trasformato il Ram 1500 in un veicolo super aggressivo (complici anche i cerchi in lega da 22”).

Le modifiche introdotte sul concept non finiscono qui. Troviamo, infatti, dei parafanghi unici, un cassone con copertura rigida in tonneau e terminali di scarico da 12,7 cm.