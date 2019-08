Dodge Challenger e Charger: il look retrò resterà intatto sulle prossime generazioni

Dodge ha seguito Ford adottando l’iconico design retrò sulla Dodge Charger nel 2006 e sulla Challenger nel 2008. Poco dopo, nel 2010, anche Chevrolet ha deciso di fare la stessa cosa. Mentre Ford e Chevy si sono allontanati da questo design, la casa automobilistica americana di FCA continua a puntarci ancora fortemente.

Nel corso di un’intervista con Muscle Cars and Trucks, Mark Trostle, responsabile di design di Dodge, Chrysler e SRT, ha dichiarato di essersi impegnato fino ad ora a mantenere il look retrò su entrambe le vetture.

Dodge: Trostle assicura che il design di Charger e Challenger rimarrà retrò

Trostle però ammette che è una sfida riuscire ad adattare questo tipo di design a causa delle nuove norme riguardanti la sicurezza e gli standard di risparmio di carburante. Tuttavia, il team di design guidato da Trustle non si fa trovare impreparato. Anche se tali standard cambiano col passare degli anni, il responsabile non ha alcuna intenzione di modificare il design che da sempre contraddistingue le Dodge Challenger e Charger.

La muscle car ha più di un decennio ma resta retrò come sempre. La berlina, invece, si è parecchio evoluta dal 2006 ma rimane la vettura a 4 porte con trazione posteriore aggressiva di sempre. Trostle ha messo a confronto la Challenger con la Jeep Wrangler, un’altra icona di design di FCA.

Il fuoristrada ha ricevuto la sua quarte generazione nel 2018. Ogni parte è nuova e non è una copia del modello precedente. Nonostante ciò, il 4×4 è facilmente riconoscibile anche da km di distanza. Tale affermazione ha lasciato intendere che la prossima generazione della Dodge Challenger potrebbe portare seguire un approccio simile.

In ogni caso, il marchio di Fiat Chrysler Automobiles non ha ancora finito con l’attuale modello in quanto nel 2020 celebrerà il suo 50° compleanno. Supponiamo che Dodge abbia in programma qualcosa di speciale per omaggiare la potente muscle car, un po’ come ha fatto con la Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition.