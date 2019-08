Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition svelata ufficialmente

Dodge si sta preparando per il Woodward Dream Cruise (evento automobilistico classico che si tiene ogni anno il terzo sabato di agosto a Metropolitan Detroit, nel Michigan) e ha deciso di presentare una versione particolare della sua berlina muscolosa chiamata Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition.

Progettata per rendere omaggio alla Charger Daytona del 1969, il modello in edizione limitata presenta un’esclusiva decalcomania e uno spoiler posteriore in accoppiata. Oltre a questo, la vettura è dotata di cerchi Warp Speed da 20” caratterizzati da una speciale finitura in carbonio satinato. Questi ultimi sono supportati da un sistema frenante Brembo ad alte prestazioni con pinze freno a 6 pistoncini posti nella parte anteriore.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition: l’edizione speciale dedicata alla Daytona del ’69

La speciale Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition sarà disponibile in 4 colorazioni diverse tra cui B5 Blue (un’esclusiva di questa Anniversary Edition), Pitch Black, Triple Nickel e White Knuckle.

Lo stile unico continua nell’abitacolo dove abbiamo dei sedili sportivi in pelle nappa e alcantara con badge Daytona. Inoltre, la berlina americana dispone di un volante rivestito in pelle scamosciata, cuciture a contrasto blu e finiture in vera fibra di carbonio.

Altri punti salienti offerti dalla speciale Charger includono un rivestimento interno in pelle scamosciata Dynamica, tappettini speciali e un badge che individua il numero specifico dell’esemplare in possesso.

Dato che l’originale Charger Daytona è stata progettata per le corse, Dodge ha deciso di dare all’edizione speciale un piccolo incremento di potenza. Di conseguenza, il motore V8 sovralimentato da 6.2 litri ora produce 727 CV e 881 nm di coppia massima. Ciò significa che la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition propone 10 CV in più rispetto alla Charger SRT Hellcat Widebody e inoltre è la Charger più potente di sempre.

Purtroppo, la casa automobilistica americana non ha rilasciato informazioni dettagliate circa le prestazioni ma il modello standard accelera da 0 a 96 km/h in 3,6 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 315 km/h. Vista la potenza ulteriore, però, la limited edition potrebbe essere ancora più veloce.

La produzione sarà limitata a 501 esemplari, ovvero la quantità di Charger Daytona che costruisse nel 1969. Non ci sono ancora informazioni sui prezzi ma la società inizierà ad accettare gli ordini in autunno.