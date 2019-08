Auto elettriche: i ladri preferiscono evitarle per paura di essere scoperti

Negli Stati Uniti è stata condotta una ricerca interessante circa le vetture rubate e sembra che le auto elettriche siano le meno preferite dai ladri.

Infatti, i furti interessano esclusivamente le vetture tradizionali in quanto i vari dispositivi connessi (usati dai veicoli elettrici per far funzionare i sistemi di ricarica) sembrano incutere timore ai ladri. Da questo studio, quindi, emerge come i malintenzionati preferiscano le auto meno recenti poiché più facili da manomettere.

Auto elettriche: ecco cosa ha rivelato uno studio condotto negli USA sui furti

Questo è quanto riportato dalla ricerca svolta da IIHS e HLDI. Fra le auto meno rubate negli USA ci sono le Tesla Model S e Model X, oltre alla BMW Serie 3 nella classifica dei veicoli tradizionali.

Per quanto riguarda i furti in Italia, aumentano dopo 5 anni di costante e graduale calo. Il Ministro dell’interno ha riportato che in tutto il 2018 sono stati rubati in totale 105.239 veicoli, ossia il 5,2% in più rispetto al 2017.

La vettura più rubata nel nostro Bel Paese è la Fiat Panda, che tra l’altro è anche quella più venduta e ricercata sul Web. Dalla classifica stilata da LoJack, una società specializzata nella progettazione di sistemi di antifurto satellitare che collabora da parecchio tempo con il Ministero dell’interno, riporta in seconda posizione la Fiat 500.

Da notare come nella Top 10 ci siano ben 6 SUV: Range Rover Evoque, Jeep Renegade, Toyota RAV4, Ford Kuga, Toyota CH-R e Nissan Qashqai. Dei brand di FCA abbiamo anche la Lancia Ypsilon che si è piazzata al settimo posto. A questo si aggiunge anche il fatto che, sempre secondo LoJack, soltanto il 40% dei veicoli rubati sono stati ritrovati.

In ogni caso, sembra abbastanza chiaro che i ladri siano spaventati dalle auto elettriche per via dei sistemi tecnologici e connessi in dotazione e non provano nemmeno a rubarle per via delle alte probabilità di essere scoperti.