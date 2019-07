Furti auto: aumentano in Italia e diminuiscono i ritrovamenti

Il numero di furti torna a crescere in Italia dopo 5 anni di calo graduale. Secondi i dati rilasciati dal Ministero dell’Interno, sono stati rubati 105.239 auto nel 2018 , ossia 5,2% in più rispetto ai 99.987 registrati nel 2017.

Per fortuna, il 40% dei veicoli rubati sono stati ritrovati, anche se si tratta di una percentuale inferiore rispetto al 2016 (44%) e al 2007 (53%). Oltre alle tecniche più tradizionali in uso da diversi anni, i ladri utilizzano dei nuovi dispositivi tecnologicamente avanzati che consentono di mettere in moto un’auto anche in meno di 60 secondi.

Auto: +5,2% di furti in più nel 2018 rispetto all’anno precedente

Ad esempio, il mese scorso, le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestare 8 persone specializzate nel furto di SUV di cui riuscivano a disattivare il sistema di allarme in pochissim istanti.

LoJack, un’azienda che si occupa del recupero di auto rubate (oltre 2500 veicoli ritrovati ogni anno grazie all’ausilio di una tecnologia unica di radiofrequenza e a una squadra di esperti), ha stilato un elenco molto utile che contiene dei consigli su come limitare il rischio di furti.

Ve la proponiamo di seguito: