Leasys annuncia una nuova partnership con Treedom

Leasys inaugura la stagione primaverile con una mentalità sostenibile, stringendo una nuova partnership con Treedom, la prima piattaforma che permette agli stakeholders di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto. La collaborazione, intitolata “From Rent to Plant”, tra Leasys, attore leader nel leasing operativo multimarca, e Treedom, impone pratiche positive e sostenibili nel miglioramento dell’impatto ambientale.

La collaborazione tra Leasys e Treedom è intitolata “From Rent to Plant”

“From Rent to Plant” è un progetto particolarmente interessante per i clienti business che sanno che, scegliendo Leasys per la gestione delle proprie flotte, contribuiscono a ricadute ambientali e sociali positive in diverse regioni del mondo, e per l’azienda stessa che, attraverso questo iniziativa, sta riducendo la propria impronta di carbonio e ispirando un cambiamento sostenibile.

Dall’inizio della partnership, Leasys ha piantato foreste con Treedom per un totale di 3.650 alberi in dieci paesi: Haiti, Nepal, Camerun, Madagascar , Kenya , Guatemala , Colombia , Tanzania , Ecuador e Repubblica Dominicana. Gli alberi piantati in ogni bosco possono essere visualizzati e localizzati tramite una mappa interattiva sul sito Treedom e sul sito istituzionale di Leasys. La foresta più grande di Leasys attualmente è la “Leasys Group Forest”, che conta 2.150 alberi. Inoltre, la partnership prevede la coltivazione di diverse tipologie di alberi per alcuni dei maggiori clienti di Leasys come Equans e Delta Cafés con lo scopo di essere un esempio per altre aziende che vogliono gestire la propria impronta di carbonio.

Attraverso le sue foreste, Leasys ha contribuito all’assorbimento di 844,78 tonnellate di C0 2 e l’azienda prevede di rinnovare il proprio impegno piantando nuovi alberi nei prossimi mesi. Come multinazionale operante nel settore della mobilità, Leasys si è posta l’ambizioso obiettivo che il 50% dei suoi nuovi contratti riguarderà veicoli elettrificati entro il 2026, in linea con la transizione verso un futuro di mobilità più sostenibile. La partnership con Treedom rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta al cambiamento climatico, tema rilevante per il brand di Stellantis che vuole contribuire alla carbon neutrality globale.