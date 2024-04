ASI ad Auto Moto Turin Show, con modelli dalla Temperino del 1913 alle Ferrari di Pininfarina

Anche l’ASI sarà presente alla prima edizione di AMTS – Auto Moto Turin Show. L’evento, di cui vi abbiamo ampiamente parlato in un precedente articolo, andrà in scena dal 19 al 21 aprile, al Lingotto Fiere di Torino. Qui si ritroveranno tanti appassionati, collezionisti e addetti ai lavori, per condividere a vario titolo la passione per le quattro ruote, nella città che per tanti anni ne è stata la capitale italiana.

Oltre alle esposizioni statiche di auto più o meno recenti, si potranno gustare dei momenti dinamici, all’insegna dell’adrenalina, con gare ed esibizioni in pista capaci di regalare emozioni genuine. Non mancheranno i momenti di approfondimento, con conferenze tematiche, sempre utili per appagare la sete di sapere.

ASI avrà un suo stand nel cuore del Padiglione 3, dedicato alla storia dell’auto. Nello spazio espositivo dell’Automotoclub Storico Italiano, i visitatori potranno ammirare un ricco assortimento di modelli, più o meno noti. In totale, il celebre sodalizio metterà in vetrina 17 auto, provenienti dai club federati del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Foto Ferrari

Ad aprire il parterre ci penserà la Temperino CS del 1913, nata a Torino, come le Fiat offerte alla visione del pubblico, che copriranno l’arco temporale dalle origini agli anni ’30 del marchio. Ci saranno la Tipo 1 del 1909, la Tipo 0 del 1922, la 507 del 1927, la 508 Sport del 1934. Presenti nello stand anche auto di epoca più recente e di grande notorietà, come la Lancia Delta Integrale del 1992 e alcune Ferrari firmate Pininfarina, per onorare il ricordo di Paolo Pininfarina, recentemente scomparso. Non mancheranno le vetture straniere, con una presenza statunitense di grande portata (anche dimensionale): la Packard B Roadster del 1939.

Ecco le parole di Alberto Scuro, presidente dell’ASI: “Siamo molto felici che una città come Torino torni a credere nel settore automotive e soprattutto sulla grande passione, in un luogo di alto valore simbolico come il Lingotto”. Questa miscela è stata il motore che ha spinto l’Automoticlub Storico Italiano ad aderire con entusiasmo alla prima edizione della kermesse AMTS – Auto Moto Turin Show. Qui, a tutti i tesserati ASI sarà riservato uno sconto di 3 euro sul biglietto di ingresso.