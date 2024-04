Alfa Romeo Junior GTA: ecco come sarebbe

Il creatore digitale indipendente Salvatore Lepore si è divertito ad immaginare come sarebbe una Alfa Romeo Junior GTA. Diciamo subito che al momento una versione di questo tipo non è prevista e difficilmente le cose cambieranno in futuro. Sono altre le auto della casa automobilistica del Biscione che in futuro avranno versioni di questo tipo. Troviamo questa ipotesi però sicuramente interessante e divertente.

Ecco come sarebbe una Alfa Romeo Junior GTA

Alfa Romeo Junior GTA potrebbe essere per alcuni la ciliegina sulla torta di una vettura che ha ricevuto molti apprezzamenti ma che non a tutti piace. La vettura è stata al centro dell’attenzione nel mondo dei motori e non solo in queste ultime settimane. Infatti lanciata inizialmente con il nome di Alfa Romeo Milano, la casa del Biscione ha deciso di cambiare il suo nome dopo le polemiche scoppiate con il mondo politico per il fatto che un’auto con questo nome venisse prodotta in Polonia. Alla fine Alfa Romeo ha deciso dunque a sorpresa e in maniera piuttosto clamorosa di cambiare nome.

Secondo alcuni questa vettura è troppo vicina nello stile ad altri SUV compatti del gruppo Stellantis e inoltre non avrebbe nulla di una Alfa Romeo. Altri invece ritengono che il capo del design del Biscione Mesonero-Romanos abbia fatto un ottimo lavoro dando a questa vettura elementi di design interessanti che probabilmente ritroveremo anche nelle future auto del brand premium di Stellantis.

Questo render per quanto “fatto in casa” rende bene l’idea che questo veicolo comunque si presterebbe bene anche al lancio di altre versioni diverse da quelle fin qui pubblicizzate. Una versione GTA ovviamente è assai più facile che in futuro venga lanciata con la nuova Alfa Romeo Giulia che già nella versione Quadrifoglio dovrebbe avere mille cavalli e che sotto il profilo delle prestazioni e della sportività potrebe sicuramente dare molto.