Lancia, Maserati e Jeep: ecco le auto che vedremo nei prossimi anni

Lancia, Maserati e Jeep continueranno ad avere tutte un ruolo molto importante nel futuro di Stellantis. Per quanto riguarda la casa piemontese, di recente il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha rivelato di aver detto più volte di no a chi gli chiedeva di chiudere il brand. Tavares considera Lancia uno dei brand premium di Stellantis insieme a DS Automobiles e Alfa Romeo. Per questo motivo Stellantis proverà a rilanciare nei prossimi 10 anni il marchio in Europa.

Ecco le novità più importanti per Lancia, Maserati e Jeep che debutteranno nei prossimi anni

Dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon avvenuto a Milano lo scorso 14 febbraio con l’edizione limitata Cassina, nel 2025 sarà la volta della versione top di gamma Ypsilon HF che con trazione integrale e 240 cavalli di potenza potrebbe riportare il marchio nel mondo dei rally. Poi a seguire nel 2026 sarà la volta della nuova ammiraglia Lancia Gamma che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Sarà una via di mezzo tra una berlina e un crossover lunga 4,7 metri sarà la vettura che farà fare il salto di qualità alla casa piemontese in Europa. A seguire nel 2028 sarà invece la volta del debutto della nuova Lancia Delta. Questa auto che rimarrà fedele a se stessa sarà costruita su piattaforma STLA Medium.

Per quanto riguarda invece Jeep le grandi novità saranno due nuove auto elettriche che però secondo quando dichiarato di recente dal nuovo numero uno della casa americana, il CEO Antonio Filosa potrebbe arrivare sul mercato anche con motore termico. Ci riferiamo al fuoristrada Jeep Recon e al SUV di lusso Wagoneer S. Inoltre per i prossimi anni sono attesi anche un’erede per Renegade che uscirà di scena nel 2026 e la nuova Jeep Compass che sarà prodotta sempre a Melfi ma potrebbe anche cambiare nome. La casa americana con questi modelli punta ad essere sempre di più il brand globale di Stellantis.

Infine per quanto riguarda Maserati dopo la presentazione della GranCabrio Folgore sarà la volta della MC20 Folgore che dovrebbe debuttare il prossimo anno. Poi a seguire conosceremo anche le eredi di Levante e Quattroporte il cui debutto però è stato rimandato al 2027. Queste due auto saranno i fiori all’occhiello del marchio che punta ad avere un ruolo sempre più importante nel mercato delle auto di lusso a livello globale.