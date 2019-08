Furti auto: ecco la Top 10 delle più rubate in Italia nel 2018

Abbiamo assistito negli ultimi mesi a un certo apprezzamento dei SUV rispetto alle auto piccole e medie (le cosiddette utilitarie). Gli Sport Utility Vehicle, però, sembrano essere i preferiti anche dei ladri, secondo la classifica delle 10 vetture più rubate in Italia redatta da LoJack.

L’azienda con sede nel Massachusetts, specializzata nella progettazione di sistemi di antifurto satellitare che collabora da diversi anni con il Ministero dell’interno, ha stilato questa classifica prendendo come base i furti d’auto registrati in tutto il 2018.

Furti auto 2018: aumentano del 62% rispetto al 2017

Partiamo subito col dirvi che, rispetto al 2017, ci sono stati lo scorso anno il 62% di furti in più. Un’altra sorpresa in questo elenco è la presenza di ben 6 SUV. L’auto più rubata in Italia resta la Fiat Panda, oltre ad essere quella più venduta. È praticamente la preferita dei malintenzionati.

In seconda posizione spicca un’altra vettura di Fiat: la 500. Proprio come la Panda, la piccola city car è tra le auto più vendute nel nostro Paese proprio per il suo design particolare che non passa mai di moda. Perciò è la preferita anche dei ladri.

In terza posizione troviamo il primo SUV della lista stilata da LoJack: il Range Rover Evoque. Il SUV più rubato in Italia riesce a proporre un mix perfetto tra urban car e auto lussuosa. In quarta posizione c’è il secondo Sport Utility Vehicle più apprezzato dai malintenzionati: il Jeep Renegade. Abbiamo di fronte uno dei crossover più graditi dagli automobilisti italiani e sembra anche dai ladri.

Proseguiamo con la classifica giungendo al quinto posto. Qui abbiamo il Toyota RAV4. Il veicolo può essere considerato un’icona del settore SUV visto che è presente sul mercato dal 1994. In sesta posizione abbiamo il Ford Kuga che si propone sul mercato come alternativa a Focus e C-MAX visto che è stato costruito usando la stessa piattaforma, solo che è un po’ più alto.

Al settimo posto troviamo un’altra vettura di FCA: la Lancia Ypsilon. Il suo grande successo ha probabilmente conquistato i ladri. Vi ricordiamo, inoltre, che si tratta dell’unica auto Lancia presente attualmente nella gamma.

All’ottavo posto troviamo nuovamente un SUV: il Nissan Qashqai. Il veicolo nato 13 anni fa non riesce a passare inosservato in Italia visto che è il quinto SUV più rubato nel nostro Paese. La classifica si chiude con un altro SUV, il Toyota CH-R, e una delle berline più famose ed apprezzate di tutti i tempi: la Ford Fiesta.