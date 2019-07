Ferrari SF90 Stradale: ecco un esemplare virtuale rivestito di LED

Quasi tutti gli acquirenti di costose supercar fanno applicare dei rivestimenti protettivi alla carrozzeria per proteggerla da eventuali graffi. Addirittura, ci sono alcune case produttrici che propongono proprio questa feature come optional.

È il caso di questa particolare Ferrari SF90 Stradale mostrata in un breve filmato su Instagram con una speciale pellicola protettiva composta da LED che si illuminano a ritmo di una canzone di Skrillex.

Ferrari SF90 Stradale: ecco un particolare film protettivo a LED purtroppo virtuale

L’unica cosa è che non si tratta di un prodotto reale ma solo di una ricostruzione in 3D, anche se dobbiamo dire che è davvero fatto bene. Inoltre, vi ricordiamo che i primi esemplari della Ferrari SF90 Stradale non verranno consegnati prima della primavera 2020 ai fortunati proprietari.

La vettura, inoltre, è accompagnata da un particolare telecomando dotato di un piccolo display digitale da cui l’artista è in grado di gestire alcune funzioni come ad esempio l’attivazione del film protettivo luminoso disposto virtualmente sull’auto.

Un altro aspetto da farvi notare è la colorazione di questo particolare esemplare della Ferrari SF90 Stradale dipinta in grigio opaco. Almeno per il momento, l’auto è stata svelata solo in colore rosso.

Vi ricordiamo che la nuova supercar di Maranello è la prima a proporre un sistema ibrido plug-in composto da un motore termico e da 3 propulsori elettrici. Il powertrain principale è un’unità V8 biturbo da 3.9 litri con potenza di 780 CV e 800 nm di coppia massima. Gli altri 3 motori elettrici offrono una potenza di 220 CV e sono disposti due anteriormente e uno posteriormente accanto al propulsore a combustione.

In totale, la nuova Ferrari SF90 Stradale propone 1000 CV di potenza che vengono scaricati su tutte e 4 le ruote grazie alla trazione integrale e al cambio F1 a doppia frizione a 7 rapporti. Nella modalità full electric, la supercar è capace di garantire fino a 25 km di autonomia e raggiunge una velocità massima di 135 km/h. Normalmente, invece, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e propone 340 km/h di velocità massima.