Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio NRING confermate per l’Australia

I fan australiani di Alfa Romeo saranno sicuramente entusiasti di sapere che arriveranno due nuove vetture speciali. Stiamo parlando delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio NRING Edition. Come già saprete sicuramente, NRING sta per Nurburgring, il circuito in cui entrambi i modelli del Biscione hanno stabilito dei record mondiali in passato nei rispettivi segmenti di appartenenza.

La berlina ha chiuso il giro in 7:32 mentre il SUV in 7:51.7. Sia l’Alfa Rolmeo Giulia Quadrifoglio NRING che lo Stelvio Quadrifoglio NRING sono da subito riconoscibili per la loro esclusiva colorazione Circuito Grey.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: l’edizione speciale NRING attesa anche nel mercato australiano

Ben visibile anche l’iconica griglia di Alfa Romeo realizzata interamente in fibra di carbonio, così come le calotte degli specchietti laterali. Presenti, inoltre, dei freni carboceramici con pinze rosse. Lo Stelvio propone dei cerchi Dark Miron da 20” e un tetto panoramico in vetro mentre la Giulia offre gli stessi cerchi ma da 19”.

Passando all’abitacolo, le Alfa Rolmeo Giulia Quadrifoglio NRING e Stelvio Quadrifoglio NRING offrono sedili da corsa Sparco con scocca in fibra di carbonio e cuciture rosse a contrasto, volante in alcantara e un esclusivo rivestimento in pelle nera e rossa su tutto il resto. Assieme ai due modelli viene data anche una certificazione di autenticità rilasciata da FCA Heritage.

Il motore resta lo stesso della versione Quadrifoglio standard. Si tratta di un propulsore V6 biturbo da 2.9 litri con potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione posteriore per la berlina e integrale Q4 per il SUV. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi e 3,8 secondi, rispettivamente, mentre la velocità massima raggiunta è pari a 307 km/h e 283 km/h.

L’edizione speciale NRING Edition arriverà in Australia a settembre ad un prezzo di partenza di 182.900 dollari australiani (circa 112.449 euro) per la Giulia e 189.900 dollari australiani (circa 116.753 euro) per lo Stelvio, rispettivamente. Gli esemplari disponibili saranno pochi, anche se non conosciamo il numero esatto.