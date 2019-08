Ferrari 250 GTO Replica guidata da Tom Cruise verrà messa all’asta

La Ferrari 250 GTO Replica, guidata da Tom Cruise nel film Vanilla Sky del 2001, è alla ricerca di un nuovo proprietario poiché sarà messa all’asta il prossimo mese alla Monterey Car Week da Mecum Auctions.

I creatori del film probabilmente volevano far credere che si trattava di una vera 250 GTO ma in realtà abbiamo di fronte una replica basata sull’Alpha One GTO costruita dallo specialista Joe Alphabet nel sud della California.

Ferrari 250 GTO: la replica presente in Vanilla Sky verrà proposta in vendita da Mecum Auctions

Secondo le informazioni fornite, la vettura ha subito un restauro nel 2007 da Vintage Motors in Arizona. Rifinita in blu metallizzato scuro, questa replica della Ferrari 250 GTO nasconde sotto il cofano un motore Chevrolet V8 e un cambio automatico GM.

A confronto, il modello originale dispone di un motore V12 da 3 litri con potenza di 296-302 CV e 294 nm di coppia massima, abbinato a un cambio meccanico a 5 marce + retromarcia.

Oltre alla stessa auto, ci sarà anche una foto autentica di Tom Cruise e della co-protagonista Penelope Cruz, autografata da Cruise stesso, e una copia del documento di proprietà dell’auto. Mecum spera di vendere la Ferrari 250 GTO Replica ad un prezzo compreso fra gli 85.000 e i 95.000 dollari.

Alla fine di giugno, Ferrari ha fatto classificare la 250 GTO come un’opera d’arte dal tribunale italiano, rendendo tutte le repliche praticamente dei pezzi contraffatti. Quindi, presumiamo che anche questo modello sia incluso nell’elenco.

Con soli 36 esemplari esistenti, le 250 GTO originali vengono vendute a cifre davvero impressionanti. Basti pensare che il modello record ha raggiunto i 48,4 milioni di dollari durante la Monterey Car Week dello scorso anno, proposto all’asta da RM Sotheby’s.