Dodge Challenger SRT Hellcat: un particolare esemplare potenziato da Liberty Walk

Sono diversi i tuner a mettere le mani sulle potenti vetture di Dodge. Dopo Hennessey Performance, anche Liberty Walk ha realizzato una particolare one-off della Dodge Challenger SRT Hellcat che presenta degli schizzi rossi sulla carrozzeria.

Proprio questo dettaglio permette alla vettura di distinguersi da lontano. Inoltre, abbiamo un involucro che ha ricevuto il trattamento widebody, caratteristica che ora viene proposta direttamente dalla casa automobilistica americana attraverso una versione dedicata.

Dodge Challenger SRT Hellcat: l’ultima creazione particolare di Liberty Walk

L’esemplare di questa Dodge Challlenger SRT Hellcat si trova a Dubai. Vista la massiccia presenza di quest’auto nella città degli Emirati Arabi Uniti, il proprietario ha deciso di affidarsi a Liberty Walk per creare un modello davvero unico.

Se ciò non bastasse, abbiamo delle sospensioni pneumatiche che ne permettono di regolare l’altezza e dei cerchi personalizzati. Il possessore ha voluto migliorare anche il lato audio della muscle car. Non quello del motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri ma dell’impianto audio vero e proprio.

Dando un’occhiata al profilo Instagram di Sahad Ibrahim (il proprietario di questa Dodge Challenger SRT Hellcat) o alla foto qui sopra, è possibile vedere la configurazione audio implementata nel bagagliaio della vettura.

Per quanto rigauireda le prestazioni, purtroppo non viene menzionato nulla circa possibili modifiche fatte al propulsore. Dunque, l’Hemi V8 da 6.2 litri dovrebbe proporre ancora una potenza di 717 CV e 650 nm di coppia massima. Non sappiamo neanche se è presente una trasmissione manuale o automatica. In ogni caso, abbiamo di fronte una vettura capace di coprire il quarto di miglio in 11,2 secondi.

Il model year 2019 della vettura propone un nuovo cofano con doppia presa d’aria garantendo una portata d’aria maggiore nel cofano motore, oltre ad omaggiare le muscle car degli anni ‘60 e ‘70. Concludiamo col proporvi un video postato su YouTube che mostra dal vivo la Dodge Challenger SRT Hellcat modificata da Liberty Walk.