Dodge Challenger SRT Hellcat: Hennessey starebbe lavorando su un nuovo pacchetto

L’ultima creazione del tuner Hennessey Performance è solo un altro esempio per dimostrare l’interesse della società verso le auto estremamente potenti. Si tratta di una Dodge Challenger SRT Hellcat davvero capace. Purtroppo, non sappiamo quale pacchetto performance sia stato usato da Hennessey per potenziare la muscle car ma per fortuna ha rivelato i numeri di CV e coppia.

Il video pubblicato su YouTube dal tuner dimostra che il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri dell’auto del marchio americano produce ben 1024 CV e 1213 nm di coppia massima scaricati sulle ruote posteriori durante un test effettuato sul dyno.

Dodge Challenger SRT Hellcat: nuovo pacchetto performance in arrivo?

Non che la versione standard della Hellcat sia un bidone. Basti pensare che il modello Hellcat Redeye propone ben 808 CV e 958 nm provenienti dallo stesso propulsore Hemi V8 mentre la variante base offre 707 CV e 650 nm.

Dando una breve occhiata al cofano motore, notiamo diverse modifiche fra cui un nuovo compressore volumetrico che spicca fra tutti. In questo momento, il pacchetto HPE1000 di Hennessey Performance propone delle prestazioni più vicine a quanto detto sopra. Tuttavia, la coppia offerta è significativamente più alta (1313 nm).

Quest’ultimo permette alla Dodge Challenger SRT Hellcat di scattare da 0 a 96 km/h in soli 2,8 secondi e di terminare il quarto di miglio in 9,9 secondi a 226 km/h. Nonostante la potenza e la coppia maggiori, i numeri sono ancora inferiori a quelli proposti dalla Demon che scatta da 0 a 100km/h in 2,3 secondi e copre il quarto di miglio in 9,6 secondi circa.

In ogni caso, da questo filmato possiamo dedurre che il tuner sta lavorando su un nuovo pacchetto performance per la potente muscle car di FCA che potrebbe annunciare presto.