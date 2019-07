Alfa Romeo Giulietta: un render immagina il frontale della nuova generazione

E’ inevitabile che l’idea di una nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta attiri immediatamente l’attenzione di tutti i veri Alfisti. La segmento C della casa italiana si appresta a raggiungere i 10 anni di carriera e, nonostante il recente restyling, continua a registrare risultati di vendita ben al di sotto delle attese avviandosi, mestamente, ad un’inevitabile uscita dal mercato.

Al momento, Alfa Romeo non ha ancora confermato ufficialmente la realizzazione di una nuova Alfa Romeo Giulietta. La casa italiana, infatti, è completamente concentrata sul nuovo Alfa Romeo Tonale, il C-SUV svelato in versione concept al Salone di Ginevra ed in arrivo nel corso del 2020 (o forse del 2021). Il Tonale potrebbe rappresentare la base di partenza di una possibile nuova Giulietta.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: un render la immagina così

In attesa di saperne di più sul possibile progetto di una nuova segmento C del marchio italiano, continuano ad arrivare nuovi render che provano ad immaginare il look di un’ipotetica futura Alfa Romeo Giulietta. Oltre ai render riportati nei giorni scorsi, in queste ore registriamo l’arrivo di un nuovo render realizzato da LP Design.

L’elaborazione digitale in questione, che riportiamo qui di seguito, ci offre un dettaglio del frontale di un’ipotetica Alfa Romeo Giulietta immaginata dal designer che, già in passato, ha fatto parlare di sé per diverse “creazioni” a tema Alfa Romeo come la GTV o la MiTo Quadrifoglio. Potete facilmente dare un’occhiata a tutti i lavori di LP Design dalla sua pagina Facebook.

Ecco il render:

Vista frontalmente, la Giulietta di LP Design propone un look decisamente grintoso, in parte ispirato alle ultime produzioni di casa Alfa Romeo e che ben si adatta all’essenza ed alla storia del marchio italiano che deve alle sue radici sportive ed al design dei suoi modelli il buon successo ottenuto negli ultimi anni, nonostante gli investimenti di FCA ridotti all’osso.

Ricordiamo che il segmento C del mercato, in quest’ultimo periodo, sta registrando un gran numero di investimenti da parte dei marchi premium del settore delle quattro ruote. In un mercato oramai monopolizzato da SUV e crossover, infatti, sembra esserci ancora spazio per modelli compatti dal marcato carattere sportivo.

I brand tedeschi, ad esempio, stanno intensificando notevolmente gli investimenti nel segmento rinnovando la loro gamma con diverse novità. Mercedes sta ottenendo un enorme successo internazionale con la Mercedes Classe A, tanto da aver appena lanciato una variante super-sportiva da 421 CV, e BMW, pur avendo abbandonato la trazione posteriore, ha rinnovato la sua offerta con la nuova Serie 1 e con l’imminente Serie 2 Gran Coupé. Nei prossimi mesi, invece, Audi lancerà la nuova Audi A3 che potrà contare su diverse nuove varianti.

Per Alfa Romeo, quindi, potrebbe davvero esserci spazio per il lancio di una nuova Alfa Romeo Giulietta, una segmento C moderna e tecnologica in grado di attirare l’attenzione degli appassionati grazie, soprattutto, ad un carattere sportivo estremizzato che potrebbe riflettere l’immagine del brand. Almeno questo è quello che ci piace pensare in attesa che FCA si decida a farci sapere quale sarà il futuro di Alfa Romeo dopo il Tonale.