Fiat 500e di prossima generazione ipotizzata in render

La Fiat 500e (elettrica) è stata una delle promesse fatte da Sergio Marchionne in occasione dell’Investor day di Balocco (tenutosi il 1 giugno 2018) prima della sua morte.

Dopo aver presentato le versioni ibride plug-in di Jeep Compass e Renegade al Salone di Ginevra 2019, FCA ora sta preparando il lancio della nuova generazione della city car full electric che sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori, come recentemente confermato.

Fiat 500e: confermato l’arrivo della nuova generazione

In attesa di vedere le prime apparizioni su strada dei prototipi, Insideevs.com ha pensato di realizzare dei render davvero interessanti che provano ad immaginare alcuni aspetti della nuova vettura completamente elettrica.

In base a quanto riportato dalle ultime notizie condivise online, la nuova Fiat 500e debutterà ufficialmente al prossimo Salone di Ginevra mentre l’arrivo sul mercato è previsto per luglio 2020. L’auto di prossima generazione verrà costruita usando una nuova piattaforma sviluppata appositamente per i futuri modelli a zero emissioni di FCA.

Visto l’aggiunta del pacco batterie, l’auto sarà leggermente più grande del modello con motore termico senza però esagerare troppo, rispettando la natura della popolare Fiat 500. Il progetto digitale realizzato da Insideevs.com propone un design retrò, una migliore aerodinamica, delle maniglie nascoste nelle portiere e poche prese d’aria. Presenti anche delle finiture cromate che richiamano la 500 originale.

Sempre dai render vediamo la presenza di specchietti tradizionali, anche se alcuni ipotizzano la sostituzione con telecamere. Un’altra novità interessante sarebbe una insolita versione a 5 porte da proporre accanto a quella a 3 porte.

Olivier François, Head of Fiat Brand, ha detto che la Fiat 500e di nuova generazione vuole proporsi sul mercato come una Tesla per tutti. Considerando che oggi la versione tradizionale è lunga 3,57 metri, quella green potrebbe toccare i 4 metri.

Per quanto concerne l’autonomia, la city car potrebbe essere proposta con un design modulare un po’ come la Volkswagen ID.3, a seconda delle esigenze del cliente. Infine, il prezzo di vendita ipotizzato dai recenti rumor è fissato fra i 25.000 e i 30.000 euro visto che le vetture full electric di questo segmento vengono proposte sul mercato ad una cifra di poco superiore ai 30.000 euro.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori informazioni sulla nuova Fiat 500e. Intanto godetevi questi render!