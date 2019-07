Fiat 500 Giardiniera sarà anche elettrica? ecco l’ultimo pettegolezzo

Fiat 500 Giardiniera sarà anche elettrica? Questo dicono alcune voci apparse nelle ultime ore. La Giardiniera è uno dei modelli che sono stati confermati negli scorsi mesi da Fiat Chrysler Automobiles e che nei prossimi anni dovrebbero andare ad arricchire la gamma della principale casa automobilistica italiana. Della versione a 5 porte di Fiat 500 sono state dette tante cose negli scorsi mesi. Al momento certezze su questo modello non ve ne sono. Non è nemmeno sicuro che l’auto sarà prodotta in Italia o all’estero. Nelle scorse ore però una nuova indiscrezione è emersa con prepotenza.

Secondo le ultime voci Fiat 500 Giardiniera arriverà anche in versione totalmente elettrica

Si vocifera che quando finalmente arriverà sul mercato la nuova Fiat 500 Giardiniera non solo metterà a disposizione dei suoi clienti una versione Mild Hybrid, come già vi avevamo anticipato negli scorsi mesi, ma addirittura potrebbe venire proposta anche una versione completamente elettrica in linea con quanto sta avvenendo con l’ordinaria Fiat 500. Potrebbe essere proprio la futura 500 elettrica, la cui produzione partirà nel secondo trimestre del 2020 a Mirafiori, a fornire la base per questo modello. Maggiori dettagli su questo modello dovrebbero comunque trapelare già nel corso dei prossimi mesi. Nel 2020 infatti è probabile che qualche informazioni in più sul modello dovrebbe arrivare visto che molto probabilmente la produzione del veicolo sarà fatta partire entro la fine del 2021.