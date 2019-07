Fiat: il 2020 sarà l’anno della rivoluzione elettrica

Il 2020 sarà un anno molto importante per Fiat. la principale casa automobilistica italiana infatti ha intenzione di portare sul mercato in quell’anno ben due nuove auto completamente elettriche. Si tratta della futura Fiat 500 elettrica che sarà prodotta a Mirafiori dal prossimo anno e che dovrebbe venire svelata a marzo in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2020. Poi toccherà sempre nel corso del prossimo anno anche al nuovo Ducato electric, primo veicolo commerciale interamente elettrico.

Ricordiamo inoltre che sempre nel 2020 sono previsti sistemi ibridi e micro ibridi abbinati ai nuovi motori GSE per auto del calibro di Panda, Tipo, 500, 500L e 500X. Infine ricordiamo che tra pochi giorni a Mirafiori verrà svelato il nuovo pianale sul quale verrà costruita la nuova Fiat 500 elettrica e che poi in futuro sarà utilizzata anche per altre auto elettriche del gruppo italo americano. Dunque il prossimo anno sarà sicuramente un anno fondamentale per il celebre marchio italiano che proverà a rilanciarsi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie ed in particolare della propulsione elettrica destinata a rivoluzionare il settore dei trasporti in tutto il mondo.

