Fiat Ducato 2020: ora disponibile con nuovi motori Euro 6d e full electric

Oltre al model year 2020 del pick-up Toro per il mercato brasiliano, Fiat ha deciso di aggiornare il suo best seller Fiat Ducato portando delle novità interessanti dal punto di vista tecnico.

La prima innovazione interessante introdotta da Fiat Professional riguarda l’introduzione dei nuovi motori Euro 6d e inoltre ora può essere scelto con cambio automatico a 9 rapporti per la prima volta. Non è finita qui poiché il MY 2020 porta dei nuovi sistemi di assistenza alla guida e, udite udite, una versione completamente elettrica.

Fiat Ducato: la casa torinese svela il model year 2020 del suo furgone

Partendo dal design, il nuovo Fiat Ducato non porta grandi aggiornamenti poiché troviamo ancora la carrozzeria a due volumi ben separati. La parte anteriore dispone di montanti che si integrano perfettamente con il cofano motore, quest’ultimo affiancato da un’ampia calandra che copre gran parte del frontale.

Come detto poco fa, il nuovo restyling del furgone porta con sé delle novità per quanto riguarda la sicurezza. In particolare, lo storico brand torinese ha deciso di implementare: riconoscimento della segnaletica stradale, sensore pioggia, gestione automatica dei fari abbaglianti durante la notte, monitoraggio della pressione dei pneumatici, assistenza al mantenimento della corsia, avviso della presenza di veicoli sui lati, assistenza dei punti ciechi e al mantenimento della corsia e frenata d’emergenza automatica.

L’abitacolo del nuovo Fiat Ducato è caratterizzato dal nuovo sistema di infotainment UConnect con display touch da 7 pollici, abbinato a radio digitale (DAB) e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Come anticipato ad inizio articolo, il model year 2020 arriva con una nuova gamma di motori Euro 6d. Si parte con il propulsore MultiJet II da 2.3 litri con potenza di 120, 140, 160 e 180 CV e fino a 400 nm di coppia massima, tutti abbinati al nuovo cambio automatico a 9 velocità.

Oltre alla versione diesel, il Fiat Ducato 2020 è disponibile con propulsore Natural Power a metano da 136 CV e 100% elettrico. Si tratta del primo veicolo completamente elettrico proposto da Fiat Professional. Al momento non abbiamo ancora informazioni sui prezzi.