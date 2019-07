Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition in offerta da 22.600 Euro sino a fine luglio

Presentata poche settimane, la nuova serie speciale Carbon Edition dell’Alfa Romeo Giulietta è subito protagonista di un’ottima offerta per il mese di luglio. Sino a fine mese, infatti, Alfa Romeo propone la nuova Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition ad un prezzo di partenza di 22.600 Euro.

Ricordiamo che la gamma “Carbon Edition” della Giulietta è costituita da due versioni. L’offerta del mese di luglio riguarda la Sport Carbon Edition, serie speciale basata sull’allestimento Giulietta Sport. In listino c’è anche la più ricca e completa Veloce Carbon Edition, basata sulla Giulietta Veloce con motore quattro cilindri turbo diesel 2.0 MultiJet da 170 CV e 350 Nm, la variante più sportiva della gamma della segmento C.

Torniamo ora all’offerta di luglio. Sino a fine mese, la nuova Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition è disponibile in offerta a 24.100 Euro. Per chi sceglie il finanziamento Liberamente Alfa, inoltre, la nuova serie speciale della Giulietta potrà essere acquistata a 22.600 Euro. Il prezzo in questione si riferisce alla Sport Carbon Edition con motore 1.6 JTDM da 120 CV.

La formula di finanziamento prevede, inoltre, un anticipo di 6.890 Euro e 36 rate mensili da 250 Euro. La rata finale residua della vettura è pari a 10.079,76 Euro. Da notare, inoltre, che sino al prossimo 31 luglio 2019, sulle vetture disponibili in pronta consegna tutti gli optional sono in omaggio.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, la Giulietta ha registrato dati di vendita molto negativi in Italia ed ha bisogno di una spinta considerevole per poter tornare sui livelli dello scorso anno. Staremo a vedere se quest’offerta di luglio riuscirà a garantire una sostanziale crescita delle consegne per la segmento C.

Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition: la dotazione di serie

La nuova serie speciale Sport Carbon Edition presenta una dotazione di serie basata sull’allestimento Giulietta Sport che viene integrato con l’aggiunta di diversi elementi aggiuntivi che offrono un considerevole risparmio per il cliente. Nel dettaglio, la nuova Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition può contare, oltre a tutti i contenuti presenti sulla Giulietta Sport, anche sui fari Bi-Xenon con AFS e sui nuovi cerchi in lega da 18 pollici “Performance” caratterizzati da un particolare trattamento nero lucido.

Ad arricchire la dotazione di serie ci sono, inoltre, il Pack Carbon Look, che aggiunge alla vettura un particolare trattamento estetico per la griglia frontale, le calotte degli specchietti e le minigonne laterali, e il Pack Veloce – Giallo Corsa, che include i sedili sportivi in tessuto e Alcantara con cuciture gialle a contrasto, dettagli gialli per diversi elementi degli interni e per le modanature del paraurti. Presente anche l’impianto frenante maggiorato Brembo con pinze freno giallo.

Per quanto riguarda gli optional (inclusi nel prezzo sulle vetture in pronta consegna ricordiamo), il cliente può personalizzare ulteriormente la Giulietta con il Pack Tech, che aggiunge elementi come il sistema multimediale Alfa Connect 7” radio by Alpine con Android Auto e Apple CarPlay, ed il Pack Convenience, che aggiunge i sensori di parcheggio, lo specchio retrovisore interno elettrocromico, il sensore pioggia e crepuscolare e diversi elementi aggiuntivi per le sellerie. Di listino, questi pacchetti aggiuntivi costano rispettivamente 1.100 e 900 Euro.

Per ulteriori dettagli sulle serie speciali Carbon Edition della Giulietta potete fare affidamento al sito Alfa Romeo ed al configuratore online oppure potete recarvi in concessionaria per chiedere informazioni aggiuntive sulla promozione di luglio.