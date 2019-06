Ferrari F8 Tributo avvistata su strada con carrozzeria nera

Con la presentazione della prestante SF90 Stradale, sembra che la Ferrari F8 Tributo sia stata un po’ dimenticata, con il suo motore V8 biturbo più potente di sempre. Per fortuna, esemplari come quello che vi proponiamo in questo articolo portano la supercar nuovamente sotto i riflettori.

Si tratta del primo avvistamento su strada (dopo la presentazione ufficiale) della nuova vettura avvenuto proprio a Maranello. Tali avvistamenti sono abbastanza normali attorno al quartier generale del cavallino rampante poiché avvengono prima che una supercar venga consegnata al proprietario.

Ferrari F8 Tributo: il nero sembra adattarsi molto bene alla nuova supercar V8

In ogni caso, il nero sembra adattarsi molto bene alla Ferrari F8 Tributo rispetto al classico rosso. Questo non bisogna darlo per scontato dato che poche auto del cavallino rampante riescono a mantenere la bellezza e il fascino con questa tonalità di colore.

Oltre alle nuove F8 Tributo e SF90 Stradale, la casa automobilistica modenese dovrebbe annunciare presto una versione scoperta della 812 Superfast la quale arriverebbe sul mercato con il nome di Ferrari 812 Spider.

Il primo presunto prototipo di questa vettura non è stato avvistato molto lontano da dove è stata immortalata questa F8. Il debutto ufficiale della supercar decappottabile dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Abbiamo paura, però, che venga proposta solo in pochissimi esemplari, tutti equipaggiati dal potente motore V12 da 800 CV.

Più tardi, entro il 2022, arriverà il primo SUV di Ferrari con il nome di Purosangue di cui recentemente vi abbiamo proposto un interessante render. Proprio come la SF90 Stradale, il FUV userà un powertrain ibrido, anche se potrebbe essere un V6 anziché un V8.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni e vedere se emergeranno su Internet altri esemplari della nuova Ferrari F8 Tributo pronti per la consegna.