Ferrari Purosangue: ecco l’ultima ipotesi digitale pubblicata in rete

Ferrari ha confermato che il suo primo SUV su chiamerà Ferrari Purosangue. Purtroppo, non abbiamo ancora notizie sulle caratteristiche o quantomeno sul design visto che non ci sono stati ancora dei veri avvistamenti di prototipi. Abbiamo, però, ancora un po’ di tempo per incontrare il FUV dal momento che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2022.

In attesa delle prime foto spia, Car News Network ha pubblicato su Instagram un interessante render in cui prova ad immaginare come potrebbe essere il primo Sport Utility Vehicle della casa automobilistica modenese.

Ferrari Purosangue: Car News Network immagina così il FUV

Il crossover ipotizzato in render prende in prestito diverse caratteristiche dalla SF90 Stradale (visto che molto probabilmente sarà un SUV ibrido), dalla Portofino (frontale) e dalla 488 Pista (cerchi). Per quanto riguarda le linee generali, invece, queste derivano dall’Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del Biscione.

Difatti, la versione Quadrifoglio è il veicolo che si avvicina di più in questo momento al futuro Ferrari Purosangue visto che sotto il cofano troviamo un motore costruito da Maranello. Ormai sembra abbastanza chiaro che il marchio modenese sta usando dei nomi speciali per dire a tutti che gli ultimi modelli rimangono fedeli al DNA Ferrari.

A differenze della SF90 Stradale, che nasconde sotto il cofano un propulsore V8 biturbo abbinato a 3 unità elettriche, il FUV potrebbe disporre di un powertrain V6 ibrido. Per quanto riguarda la questione SUV, ci sono al momento due possibilità per classificare il nuovo Ferrari Purosangue.

Potrebbe arrivare sul mercato come un modello ideato principalmente per la strada oppure un vero all-terrain proprio come il Lamborghini Urus che porta con sé diverse caratteristiche orientate all’off-road.