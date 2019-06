Ferrari 812 Spider: avvistato un prototipo a Maranello

Ferrari continua a lavorare sulle sue future vetture. L’ultimo avvistamento fuori dalla fabbrica di Maranello ci conferma l’arrivo di un nuovo modello davvero interessante. Potrebbe trattarsi della Ferrari 812 Spider, la versione scoperta della 812 Superfast.

In particolare, il prototipo avvistato avvistato fuori dallo stabilimento del cavallino rampante dispone di una carrozzeria completamente camuffata che purtroppo non ci permette di conoscere molto della vettura, anche se la silhouette della 812 è difficile da mascherare.

Ferrari 812 Spider: la versione scoperta della Superfast potrebbe arrivare presto

Taylor Shenuski, l’utente che ha scattato le foto al mulo di prova, sostiene di aver visto un prototipo con hard top e un secondo con tetto in tela. Alcune indiscrezioni emerse in rete lo scorso autunno hanno ipotizzato l’arrivo di una versione spider della Ferrari 812 Superfast e inoltre affermavano che il debutto del veicolo sarebbe avvenuto entro l’inverno di quest’anno.

Al momento ci sono ancora molte domande ancora senza risposta. Ad esempio, recentemente la casa automobilistica modenese ha introdotto solo dei modelli V12 open-top sotto forma di edizioni limitate e inoltre non sappiamo ancora come funzionerà il meccanismo di apertura/chiusura del tetto della vettura fino a quando non lo vedremo in azione.

Indipendentemente da ciò, la nuova Ferrari 812 Spider dovrebbe arrivare solo con un motore V12 sotto il cofano, quindi senza elettrificazione. La maggior parte delle caratteristiche dovrebbero essere identiche al modello standard che conosciamo già molto bene.

Il propulsore F140 GA da 6.5 litri eroga una potenza di 800 CV a 8500 giri/min e 718 nm di coppia massima a 7000 giri/min, abbinato alla trazione posteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h impiega 2,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di circa 350 km/h.

Lo stesso post condiviso su Instagram svela anche un prototipo della nuova SF90 Stradale mentre completa gli ultimi test prima della partenza delle consegne, previste per la prossima primavera.