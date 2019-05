Ferrari F8 Tributo: avvistato uno strano esemplare a Maranello | Video

Il famoso youtuber Shmee150 ha deciso di festeggiare i 4828 km percorsi dalla sua GTC4Lusso nella città natale del cavallino rampante, Maranello, per ammirare le attrazioni. Come potete ben immaginare, vedere le vetture Ferrari in strada in quella zona non è certamente un evento raro poiché ci sono stati alcuni avvistamenti davvero interessanti.

Nel video tour registrato da Shmee150 è possibile vedere la carrozzeria di una 488 Pista, una F40 e la nuovissima Ferrari F8 Tributo. Quest’ultima vettura può essere vista sia a metà che verso la fine del filmato.

Ferrari F8 Tributo: avvistato a Maranello uno strano esemplare dell’ultima Supercar V8

Mentre il primo è un modello camuffato, l’ultimo è quello più particolare in quanto dispone di un enorme sistema di scarico montato sul retro. Potrebbe trattarsi di uno speciale sistema volto alla misurazione delle emissioni, collegato al classico sistema di scarico. Chissà su cosa starà lavorando Ferrari.

Vi ricordiamo che la Ferrari F8 Tributo nasconde sotto il cofano il motore V8 più potente di Maranello proposto fino ad ora. Si tratta di un’unità biturbo da 3.9 litri da ben 720 CV vista sulla 488 Pista che permette alla Supercar di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h.

Visto che la Ferrari F8 Tributo ha debuttato al Salone di Ginevra di marzo 2019, molto probabilmente il cavallino rampante starebbe terminando la messa a punto prima dell’inizio delle consegne.