Jeep Gladiator: le Bridgestone Dueler saranno equipaggiamento originale del pickup

Bridgestone ha annunciato che la sua linea di pneumatici Dueler premium viene specificata come equipaggiamento originale su alcuni modelli del nuovissimo pickup Jeep Gladiator. Progettato per una maneggevolezza affidabile per la guida in strada e fuoristrada, lo pneumatico Bridgestone Dueler A / T RH-S è disponibile sui modelli Sport e Sport S del veicolo di Jeep. Lo pneumatico Dueler H / T 685 della Bridgestone è disponibile sui modelli Sport, Sport S e Overland e offre una trazione sicura in condizioni di guida bagnate, asciutte e innevate.

“Il nuovissimo Jeep Gladiator è un veicolo iconico che richiede le migliori prestazioni degli pneumatici”, ha dichiarato Shannon Quinn, presidente, vendite di pneumatici per attrezzature originali, Stati Uniti e Canada di Bridgestone Americas Tire Operations. “Abbiamo progettato i nostri pneumatici Bridgestone Dueler per migliorare l’esperienza di guida di ciascun modello del Gladiatore Jeep, dando ai conducenti di questo veicolo unico la massima capacità e versatilità.”

Lo pneumatico Bridgestone Dueler H / T 685 è progettato per offrire prestazioni versatili e durature su terreni difficili, offrendo allo stesso tempo una guida confortevole per i conducenti giornalieri. Lo pneumatico Bridgestone Dueler A / T RH-S è progettato per le migliori prestazioni all-terrain della categoria in una varietà di condizioni di guida su strada e fuoristrada.

I pneumatici Bridgestone Dueler H / T 685 e Dueler A / T RH-S sono disponibili nelle misure 245 / 75R17 per i modelli Jeep Gladiator Sport e Sport S standard 2020. Lo pneumatico Bridgestone Dueler H / T 685 è disponibile nelle misure 255 / 70R18 per il modello Overland 2020 standard.