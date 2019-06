Lancia al Parco del Valentino 2019

Lancia sarà una delle protagoniste durante la prossima edizione del Salone dell’auto di Torino che si terrà dal 19 al 23 giugno prossimi. La citiy car Ypsilon infatti sfilerà al Parco Valentino con il nuovo abito “Black and Noir”, carrozzeria “double color” in nero opaco e lucido e una firma satinata in Rose Gold per un esclusivo stile urban-glam. Dopo l’esordio milanese approda alla quinta edizione del Salone di Torino la nuova serie speciale di Ypsilon. L’abitacolo richiama toni e motivi degli esterni e la dotazione offre la praticità dei sensori di parcheggio.

Per questa nuova serie speciale, gli stilisti di Lancia hanno optato per un’esclusiva carrozzeria “double color” in nero lucido, su calandra, portellone e fiancata, mentre il tetto e il cofano sono vestiti di un elegante nero opaco. Il contrasto e l’alchimia tra il nero opaco e il nero lucido conferiscono alla nuova Ypsilon Black and Noir carattere e sensualità. All’esterno, la vettura viene impreziosita dalla presenza del logo Ypsilon sul portellone posteriore, i loghi sui cerchi e il nuovo Elefantino Rose Gold. Le scelte estetiche si ritrovano nell’accogliente abitacolo, elegante e funzionale: è Chevron il motivo che caratterizza la selleria in tessuto nera e grigia, e il Rose Gold è stato scelto per le impunture che incorniciano i sedili e il logo Ypsilon cucito sui poggiatesta anteriori.