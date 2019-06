Alfa Romeo Stelvio Carrera: in arrivo una speciale edizione del SUV?

L’Alfa Romeo Stelvio è attualmente il primo ed unico SUV ad essere proposto dalla casa automobilistica all’interno della sua gamma. Negli ultimi mesi abbiamo visto arrivare sul mercato diverse versioni del veicolo fra cui la NRING o quella modificata da Romeo Ferraris che sviluppa una potenza di 598 CV.

Nell’ultime ore, però, Alfa Romeo pare abbia annunciato l’arrivo di una nuova variante dell’Alfa Romeo Stelvio firmata Carrera. Questo nome non ha nulla a che fare con Porsche ma si tratta del partner del team Alfa Romeo Racing che produce occhiali dal 1956.

Alfa Romeo Stelvio Carrera: il Biscione starebbe lavorando con il produttore di occhiali

Più nello specifico, Carrera è un marchio italiano appartenete al Gruppo Safilo che realizza occhiali da sole e sportivi. Il brand venne fondato 63 anni fa in Austria da Wilhelm Anger il quale si ispirò alla corsa automobilistica Carrera Panamericana.

Ritornando all’Alfa Romeo Stelvio Carrera, il Biscione, attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook, ha lasciato intendere che presto potrebbe arrivare una versione sviluppata in collaborazione con il produttore di occhiali basata sullo Stelvio Quadrifoglio, quindi il modello con motore V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV di origine Ferrari.

Oltre al colore nero, come potete vedere nelle immagini allegate all’articolo, il SUV avrà una livrea particolare, un Quadrifoglio più grande e ovviamente il logo della casa italiana. Proprio come la versione Alfa Romeo Racing, l’Alfa Romeo Stelvio Carrera potrebbe essere proposto in una edizione limitata oppure proprio come one-off riservata a un cliente speciale.

Come anticipato poco fa, sotto il cofano ci sarà il V6 biturbo 2.9 con potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima, abbinato alla trazione integrale Q4 e a un cambio automatico a 8 rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,8 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a 283 km/h.