Ram 1500: richiamo di alcuni esemplari per un problema all’albero di trasmissione

Ram sta richiamando alcuni esemplari di pick-up realizzati nel 2018 e nel 2019 per un problema all’albero di trasmissione. In particolare, il marchio automobilistico americano ha emesso il richiamo per esattamente 10.160 pick-up della generazione precedente.

Nello specifico, il richiamo riguarda alcune unità del normale Ram 1500 2018 e alcune del 1500 Classic del 2019. Secondo quanto riportato dalla documentazione ufficiale, gli esemplari coinvolti avrebbero un problema all’albero di trasmissione, più precisamente una saldatura incompleta fra il tubo e il giogo del tubo.

Ram 1500: oltre 10.000 esemplari del pick-up richiamati negli Stati Uniti

Proprio tale problema potrebbe portare alla rottura della saldatura o dell’albero di trasmissione, secondo i documenti ufficiali. Ciò potrebbe causare la caduta del semiasse del Ram 1500 e lo spegnimento improvviso del motore.

FCA ha detto di non essere a conoscienza di incidenti o infortuni legati al problema. In base a quanto affermato da Ram, il proprietario del veicolo può accorgersi del problema se il pick-up mette un rumore o una vibrazione insolito/a.

Fiat Chrysler Automobiles inizierà a contattare personalmente i proprietari dei Ram 1500 2018-2019 coinvolti a partirà dalla metà di questo mese. Il concessionario autorizzato del brand americano si occuperà di sostituire l’albero di trasmissione difettoso con uno nuovo senza alcun costo aggiuntivo.