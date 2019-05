Ram: altri pick-up richiamati per il problema al portellone posteriore

Circa un anno fa, Fiat Chrysler Automobiles ha richiamato circa 1,6 milioni di pick-up Ram per un problema al portellone posteriore con chiusura automatica. Secondo quanto riportato dal marchio americano, la linguetta del meccanismo di blocco potrebbe rompersi, causando l’apertura involontaria del portellone in qualsiasi momento.

Il richiamo fatto lo scorso anno ha riguardato i Ram 1500, 2500 e 3500 del 2015-2017 con cassoni da 1,7 metri circa e 1,9 metri circa e con portellone elettrico. I modelli con cassoni da 2,4 metri circa e con portellone ad apertura manuale sono stati esclusi dal richiamo. Questi ultimi, però, sono stati aggiungi al nuovo richiamo annunciato da FCA nelle scorse ore e comprende ben 410,351 esemplari.

Ram: oltre 400.000 esemplari si aggiungono al richiamo del portellone difettoso

Secondo Consumer Reports, Ram ha ridisegnato il gruppo di bloccaggio sui modelli con cassone più corto costruiti dopo il 2 agosto 2017. Tuttavia, i pick-up con cassone da 2,4 metri circa non hanno ottenuto il nuovo componente negli esemplari costruiti fino al 2 aprile 2018.

Dunque, il nuovo richiamo annunciato dal gruppo automobilistico italo-americano comprende tutti i pick-up da 2,4 metri circa commercializzati fino all’1 aprile 2018. FCA ha detto di non essere a conoscenza di nessun incidente causato da questo problema e inoltre ha detto che i proprietari degli esemplari coinvolti saranno avvistati a partire dal 28 giugno.

I documenti archiviati presso il National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) non consigliano i proprietari di non guidare più i pick-up coinvolti e inoltre non danno nessun suggerimento su come affrontare il problema.

Si stima che la riparazione richieda al massimo 30 minuti e comporti la rimozione del coperchio del portellone. In ogni caso, FCA afferma che rimborserà i proprietari dei pick-up Ram coinvolti.