Ferrari: nuove foto spia dell’ibrida da 1000 CV

Si avvicina il debutto ufficiale della nuova supercar ibrida di Ferrari che, come confermato anche dagli inviti ufficiali che la casa di Maranello ha recapito ad alcuni suoi clienti, verrà svelata il prossimo 31 maggio e potrà contare su ben 1000 CV di potenza massima.

In attesa della presentazione ufficiale della prossima settimana, in rete si moltiplicano gli avvistamenti della nuova supercar ibrida di Ferrari. Le ultime foto spia, le più chiare e definite apparse online sino ad oggi, ci mostra un nuovo prototipo del modello elettrificato che andrà ad ampliare la gamma della casa di Maranello.

La futura ibrida di Ferrari è ancora ben nascosta sotto le tradizionali protezioni che ci impediscono di dare un’occhiata da vicino ai dettagli estetici e tecnici del nuovo modello della casa italiana. Le foto spia ci offrono, in ogni caso, la possibilità di analizzare quelle che saranno le proporzioni e le forme della nuova supercar, un modello destinato a ricoprire un ruolo di primo piano per il futuro della casa di Maranello.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova supercar ibrida di Ferrari, il cui nome definitivo non è ancora stato rivelato, potrà contare sul propulsore benzina V8 della Ferrari F8 Tributo supportato da tre unità elettriche, di cui due collegate all’asse anteriore ed una alla trasmissione. Come sottolineato in precedenza, la nuova vettura potrà contare, in totale, su ben 1000 CV di potenza massima.

Come confermato dal CEO Camilleri nel corso dell’ultima conference call con gli azionisti di Ferrari, il nuovo modello ibrido che sarà presentato a fine maggio andrà a posizionarsi “al di sopra della 812 Superfast” diventando, di fatto, la nuova proposta top di gamma della casa di Maranello che, per il suo futuro, continuerà a puntare fortissimo sull’ibrido. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Ferrari avrebbe in cantiere anche una seconda ibrida, questa volta dotata di un motore benzina V6.

In attesa di una conferma ufficiale, è probabile che la nuova ibrida che sarà presentata a fine maggio da Ferrari sarà pronta per le prime consegne solo nel corso della prima parte del 2020. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla nuova supercar di Maranello.