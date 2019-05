Ferrari Testarossa rimane la più amata dagli italiani

Ferrari Testarossa continua ad essere un mito per molte persone specialmente qui in Italia. La vettura del cavallino rampante lanciata sul mercato negli anni 80 divenne subito famosa per il suo design Pininfarina. La super car dispone di motore 12 cilindri a V di 180° di 4 942 cm³ da 390 cavalli che nel corso degli anni le ha conferito un carisma unico. Secondo uno studio effettuato di recente, la vettura è risultata essere la preferita dagli italiani davanti a due vetture molto popolari: la Fiat 500 e la Fiat Panda. Secondo questo sondaggio la vettura è la preferita tra gli uomini mentre le donne italiane preferiscono una BMW Serie 4 Gran Coupè.

Ferrari Testarossa prende il nome dalla Ferrari 250 Testa Rossa, che vinse nel Campionato del Mondo Sport Prototipi del 1957 con la colorazione di rosso dei coperchi delle valvole. Automobile.it, ha condotto una ricerca su un campione di 1000 italiani indagando desideri, preferenze e curiosità a tema “auto dei sogni”. La Ferrari, con il 15% dei voti, secondo il sondaggio non solo è l’auto più amata dagli italiani ma viene anche considerata “l’auto più bella di sempre”. Tuttavia occorre anche dire che più della metà degli intervistati ha detto che non sarebbe pronto a farsi un finanziamento per acquistare l’auto dei propri sogni. Ricordiamo infine che anche Ferrari Testarossa era tra le 11 Ferrari storiche auto lasciate a marcire in un campo all’aperto.