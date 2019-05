Ferrari: 11 storiche auto lasciate a marcire in un campo all’aperto

Solitamente, le vetture Ferrari vengono riposte in parcheggi costosi e ben protetti e non in campi aperti. Un gruppo di 11 auto del cavallino rampante sono state lasciate a marcire almeno dal 2015 in un campo all’aperto e successivamente messe in vendita tutte insieme, anche se le condizioni lasciavano molto a desiderare.

Nel gruppo troviamo una 456, una Testarossa, una 348, una 400i Straman convertita in Spyder, una 308 Quattrovalvole, una Mondial, una Mondial Spyder e una 308 GTS Spyder.

Ferrari: un gruppo di 11 vetture abbandonate da molti anni in un campo aperto nel Texas

Dalle foto pubblicate da un utente del forum Ferrari Chat, potete vedere chiaramente che ci vorranno un sacco di soldi e tempo per mettere nuovamente su strada queste storiche auto. Quasi tutti gli esemplari sono arrugginiti, non dispongono di finestrini e gli interni sono coperti da muffa.

Le 11 auto Ferrari si trovano a Lakeway, in Texas. Secondo il post, le vetture sarebbero state abbandonate in seguito a una disputa avvenuta tra il proprietario e il deposito che le custodiva. Dunque, il proprietario ha provato a vendere tutte le vetture Ferrari sotto forma di un pacchetto unico fino al 2017, l’anno della sua scomparsa.

Da allora, i familiari hanno provato a vendere i bolidi di Maranello ma questa volta separatamente. Non è chiaro al momento quante di queste vetture siano state già vendute ma si tratta sicuramente di una notizia molto triste, soprattutto per i fan della Testarossa e della 308 Quattrovalvole.