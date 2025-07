Alfa Romeo Junior, il lancio del SUV entry-level in Australia

L’Alfa Romeo Junior, il nuovo SUV compatto del Biscione, fa ufficialmente il suo ingresso nel mercato australiano con un prezzo base di 45.900 dollari. Disponibile in configurazione mild hybrid a 48 volt o completamente elettrica, il Junior arriva in terra australiana con uno stile grintoso e dotazioni tecnologiche avanzate fin dal modello d’ingresso.

La versione ibrida del Junior è alimentata da un motore tre cilindri turbo da 1,2 litri, abbinato a un sistema elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione e sei marce. Il sistema produce una potenza combinata di 107 kW e 230 Nm di coppia, permettendo al piccolo SUV di scattare da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi, con una velocità massima di 206 km/h. Il tutto mantenendo un consumo medio contenuto di appena 4,1 litri ogni 100 km nel ciclo combinato.

Per chi guarda al futuro completamente a zero emissioni, l’Alfa Romeo Junior è disponibile anche in versione 100% elettrica. Dotata di un propulsore anteriore da 115 kW e 260 Nm, la Junior EV monta una batteria da 54 kWh e può coprire fino a 407 km secondo il ciclo WLTP. L’auto supporta la ricarica rapida fino a 100 kW in corrente continua, consentendo un passaggio dal 10 all’80% in circa 30 minuti, oppure una ricarica domestica a 11 kW in corrente alternata.

Con dimensioni compatte, differenziandosi dalla maggioranza di veicoli commercializzati in Australia, appunto 4,17 m di lunghezza, 1,78 mm di larghezza, 1,50 m di altezza e un passo di 2,56 m, la Junior è più corta della Tonale di 36 cm e della Volvo EX30 di 6,3 cm, ma offre un bagagliaio sorprendentemente ampio da 400 litri, ben 82 litri più ampio rispetto a quello della Volvo.

I prezzi in Australia, come anticipato, partono da 45.900 dollari per la versione ibrida e arrivano a 57.900 dollari per la variante elettrica. Le vendite sono aperte e le prime consegne sono attese già nei prossimi mesi, rendendo la Junior una delle opzioni più interessanti nella categoria dei SUV premium compatti.