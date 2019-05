Jeep Gladiator: l’Australia rappresenta il secondo più grande mercato per il pick-up

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha rivelato che più esemplari del nuovo Jeep Gladiator verranno messi in vendita in Australia. Steve Zanlunghi, presidente e amministratore delegato di FCA Australia, ha detto, durante la presentazione della nuova Wrangler avvenuta la settimana scorsa, che c’è una forte domanda iniziale del pick-up americano.

Zanlunghi continua dicendo che le concessionarie FCA presenti nella nazione hanno prospettive positive e sostengono che l’arrivo del Gladiator sarà un punto di svolta. Le prime previsioni fatte, continua il dirigente, è che l’Australia sarà il secondo mercato più grande, dopo quello degli Stati Uniti, per il Jeep Gladiator.

Jeep Gladiator: ottime previsioni di vendita nel mercato australiano

Steve Zanlunghi ha dichiarato che il veicolo sarà posizionato come un pick-up lifestyle e l’unico ad essere in grado di rimuovere le portiere e il tetto e abbassare il parabrezza. Anche se non ha rivelato la data esatta di arrivo del veicolo, il CEO di FCA Australia ha affermato che arriverà anche in Australia la versione Launch Edition vista negli States, anche se non sappiamo se avrà le stesse caratteristiche.

Quest’ultima è basata sull’allestimento Rubicon e dispone di un motore V8 benzina da 3.6 litri con hard-top in tinta con la carrozzeria, portellone posteriore in alluminio, fari e luci posteriori a LED, cerchi in alluminio nero lucido da 17” e altro ancora. Per maggiori informazioni sul Jeep Gladiator Launch Edition, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato.